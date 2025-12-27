Axel Disasi: de jugar la final del Mundial ante Argentina... a ofrecerse al Barça y reaparecer con el filial del Chelsea

Axel Disasi ha tenido sus 'altos' y sus 'bajos' en el fútbol. El francés estuvo en el mejor momento de su carrera entre 2022 y 2023, cuando alcanzó la final de la Copa del Mundo con la selección francesa ante Argentina en Qatar, lo que le permitió acabar fichando por el Chelsea FC en agosto de 2023.

Con un contrato hasta 2029 y después de una inversión de 45 millones de euros para traerle del AS Mónaco, la carrera de Disasi ha ido hacia abajo desde ese momento. Disasi empezó a perder protagonismo en 2024-25 y fue cedido en la segunda mitad de esa campaña al Aston Villa en la Premier League. Y este pasado verano, todo fue a peor. Tras regresar a Stamford Bridge, el técnico Enzo Maresca dejó claro que el central no formaba parte del proyecto deportivo del primer equipo, por lo que no fue inscrito para competir ni en la Premier League ni en las competiciones europeas.

Apartado, el central comenzó a entrenar con los equipos inferiores de los 'blues' y reapareció, este mes de noviembre, para jugar un partido con el filial del Chelsea ante el del Reading.

El que se suponía que sería una figura emergente de la defensa francesa tuvo la oportunidad de volverse a calzar las botas un mes después, ante el filial del PSG en la Premier League International Cup U21.

En sus inicios, Disasi se formó en las categorías juveniles del Paris FC y dio sus primeros pasos como profesional en 2016, antes de consolidarse como uno de los centrales más prometedores de la Ligue 1 con el Stade de Reims, equipo con el que logró el ascenso a la máxima categoría francesa en la temporada 2017-18.

En agosto de 2020 firmó por el AS Monaco, donde se convirtió en pieza clave de una defensa sólida y fue incluso capitán. Su rendimiento en el principado le abrió las puertas de los grandes desafíos: en noviembre de 2022 fue convocado por Didier Deschamps para el Mundial y se convirtió en uno de los pocos debutantes franceses en una fase final desde 1966. Disasi jugó en fase de grupos, octavos de final y entró en los minutos finales de la gran final contra Argentina, que terminó 3-3 y se decidió en la tanda de penaltis, con victoria albiceleste liderada por Leo Messi.

Ahora, con el inminente mercado de invierno a punto de activarse, el central busca una salida que le permita volver a coger sensaciones. Junto a Raheem Sterling, el otro descartado por Maresca, Disasi, ha sido ofrecido al FC Barcelona, según Fabrizio Romano, y hay otros clubes interesados en él. A pesar de ello, debido a las limitaciones por fichas de cedidos, su salida tendrá que ser mediante traspaso permanente. Según la fuente, AS Roma, Olympique de Lyon o el Paris FC podrían ser sus otros destinos.