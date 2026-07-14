El aviso de Simons: "Cuando vuelva al campo vais a ver a un nuevo Xavi"

Xavi Simons regresó esta semana a Rojales, el municipio alicantino donde dio sus primeros pasos con un balón antes de incorporarse a La Masia. El centrocampista del Tottenham inauguró una Cruyff Court que lleva su nombre, un reconocimiento de la Fundación Johan Cruyff a la extraordinaria temporada que firmó con el PSV Eindhoven en la campaña 2022-23, cuando fue máximo goleador de la Eredivisie.

El internacional neerlandés no ocultó la emoción de volver al lugar donde creció. "Es como volver a los orígenes. Toda la gente de aquí está orgullosa de mí. Me conocen como Xavi, el niño que soñaba con ser futbolista algún día. Me han acompañado en los buenos momentos y también en los malos", explicó en una entrevista concedida al 'Daily Mail'.

"La lesión ha sido una lección de vida"

El futbolista de 23 años atraviesa actualmente el tramo final de la recuperación de la grave lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió a finales de abril, precisamente cuando comenzaba a encontrar su mejor nivel con Roberto De Zerbi en el banquillo del Tottenham.

"Estaba empezando a encontrar mi mejor versión con él. Desde el primer día cambió la mentalidad del club. Había una energía diferente", aseguró Simons, que destacó la confianza que le transmitió el técnico italiano. "Cuando era jugador actuaba como mediapunta, como yo. Entiende perfectamente cómo me siento en determinadas situaciones. Necesito esa libertad para jugar y él me dio esa confianza", añadió.

La lesión le obligó a perderse el tramo final de la temporada y el Mundial, un golpe especialmente duro tanto en lo deportivo como en lo personal. "Fue mi primera lesión importante. Después de la operación no puedes hacer prácticamente nada. No puedes levantarte, ni ir solo al baño, ni siquiera tienes apetito. Pero también ha sido una lección de vida. Ahora veo las cosas de otra manera", confesó.

La fecha de regreso

Aunque todavía continúa con su proceso de recuperación, Simons asegura que los avances son constantes y que su objetivo es regresar más fuerte. "Tengo que recuperar la confianza en mi rodilla. Espero empezar a correr pronto. Cada día veo progresos y eso es lo importante", explicó.

El neerlandés prefirió no poner fecha a su regreso, aunque sí dejó un mensaje optimista: "El día que vuelva a sentirme completamente bien me sentaré con el club para decidir cuándo regreso. Tengo un objetivo en mente, pero prefiero guardármelo para mí". Su discurso desprende ambición. "Espero que el entrenador y el equipo empiecen bien la temporada porque cuando vuelva al campo vais a ver a un nuevo Xavi", afirmó.

Simons también valoró el importante esfuerzo realizado por el Tottenham en el mercado de fichajes, con incorporaciones de peso para reforzar la plantilla. "He jugado con los mejores futbolistas del mundo y quiero seguir haciéndolo. El hecho de que el club invierta tanto dinero demuestra que quiere a los mejores jugadores en cada posición", señaló.

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Tras una temporada en la que los Spurs evitaron el descenso en la última jornada, el exjugador del Barça cree que el equipo debe dar un giro radical. "No puede ir peor que esto. Hemos vivido el peor escenario posible y ahora queremos devolver al club al lugar que le corresponde. Mis ambiciones son las mismas que las del club: ganar todo lo posible. Estoy deseando volver al campo y demostrar una versión aún mejor de mí mismo", concluyó.