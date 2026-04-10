Aviso serio a Endrick: "No estoy contento con su rendimiento"

Endrick atraviesa un delicado momento en Lyon. Un bajón que coincide, seguramente, con la crisis de resultados de un OL recientemente eliminado de la Coupe de France y de la Europa League a manos del Celta de Vigo. 'Les Gones' encadenan seis jornadas sin conocer el triunfo el Francia y, el atacante brasileño, que apenas suma un gol en sus últimos nueve compromisos, está en el punto de mira.

El futbolista cedido por el Real Madrid, quien esta misma tarde anunció junto a su mujer que están esperando a su primer hijo, firmó un inicio sobresaliente en Lyon, pero que se fue desinflando con el paso de las semanas.

Endrick en el partido de semifinal de la Copa / Olympique Lyon

Su técnico y gran valedor, Paulo Fonseca, no se mordió la lengua en la previa de la visita del Lorient al referirse al rendimiento del brasileño en las últimas semanas: "No estoy contento con el rendimiento de Endrick. Estaba cansado después del viaje a Brasil, pero tiene la responsabilidad de hacer más. Lo necesitamos”.

La confianza en él sigue intacta, aunque eso no evitó que mostrara su descontento tras el empate sin goles ante el Angers: "Endrick necesitar dar más de sí y estar más disponible. No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más. Ahora mismo dependemos de un jugador que estaba jugando en la tercera división portuguesa (Moreira)", aseguró.

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En la Ligue 1, Endrick no marca desde el pasado 25 de enero, cuando firmó un hat-trick frente al FC Metz. Su único gol en la Europa League llegó en la ida ante el Celta de Vigo, aunque no fue suficiente para un Olympique Lyonnais que acabaría eliminado.