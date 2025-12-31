Aviones, yates, caballos, karts... El gasto millonario de una empresa ligada a la AFA

La Justicia argentina ordenó este martes registros en las dos sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el contexto de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con operaciones comerciales en el exterior, que tienen como protagonista a la empresa intermediaria estadounidense TourProdEnter LLC, recaudadora de dinero del organismo que dirige Claudio Tapia con Pablo Toviggino como tesorero y mano derecha.

Además de las sedes de la AFA, se allanó también la casa del empresario Javier Faroni (titular de TourProdEnter), que fue interceptado cuando intentaba viajar a Uruguay con la prohibición de salir del país. Fue el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien ordenó los registros tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La propia AFA, en ese sentido, expresó el lunes su "más enérgico rechazo" a lo que describió como una "campaña de difamación" en su contra, tras la publicación en los últimos días en la prensa local de investigaciones sobre supuestos desvíos de fondos de la institución.

"Ante la publicación de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la AFA manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia institución, su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino", expresó el organismo después de la investigación publicada por el diario 'La Nación'.

La investigación de 'La Nación'

Dicha investigación desveló que la empresa TourProdenter LLC, firma estadounidense dedicada a la administración de los asuntos comerciales de la AFA en el exterior, había recaudado en los últimos cuatro años 260 millones de dólares en cuatro bancos de Estados Unidos, con una parte de ellos (42M) desviada a distintas sociedades comerciales y personas.

Los análisis de registros bancarios llevados a cabo por dicho medio aseguran que el hermano del actual tesorero de la AFA, Darío Toviggino, habría recibido unos 468.000 dólares en los últimos meses a través de una sociedad; mientras que también recibieron fondos de la AFA entidades constituidas por ciudadanos argentinos en Florida que no disponen de empleados ni de actividades comerciales declaradas.

Sobre estos registros bancarios, la Nación asegura que TourProdEnter LLC, contratada para recolectar ingresos de la AFA alrededor del mundo durante los últimos cuatro años, "destinó millones de dólares a la compra, mantenimiento o disfrute de aviones privados, yates de lujo, residencias veraniegas exclusivas, autos de alta gama y kartings, inmuebles premium, equitación, peluquería y hasta entradas VIP de teatro".

"Sin regularidad alguna"

Al respecto, la AFA insistió en que la relación contractual entre la institución y la firma TourProdenter LLC "ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en Argentina como enEstados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna".

La institución, además, culpó al Gobierno del presidente Javier Milei, asegurando que participó en la promoción de "acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional". Todo comenzó el pasado 15 de diciembre, cuando Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad Nacional y actual senadora del partido de Milei, denunció a Tapia y a Toviggino ante la Confederación Sudamericana de Fútbol por corrupción.