El avión de Cristiano 'escapa' de Riad a Madrid en medio del conflicto bélico

Mientras se agudiza la crisis y los ataques de Estados Unidos en territorio iraní, la actualidad de los deportistas de Oriente Medio sigue dejando titulares. Esta vez el mencionado fue Cristiano Ronaldo y, concretamente, su avión privado. Diversas plataformas de seguimiento aéreo situaron la llegada en la capital española en torno a la 1:30, tras un trayecto que habría sobrevolado Egipto y el Mediterráneo.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con el Al-nassr / @AlNassrFC_EN

Según los registros consultados por medios internacionales, el aparato corresponde a un Bombardier Global Express XRS vinculado al futbolista portugués, una aeronave de largo alcance personalizada con las iniciales “CR7”. Este modelo, con capacidad para cerca de una veintena de pasajeros y autonomía intercontinental sin escalas, está diseñado para cubrir rutas como la que conecta Arabia Saudí con España con total comodidad y sin necesidad de repostar.

La información fue difundida inicialmente por el 'Daily Mail' a partir de datos de Flightradar24, que sitúan la salida del vuelo alrededor de las 20:00 hora local en Arabia Saudí. No existe confirmación oficial sobre si Cristiano Ronaldo viajaba a bordo ni sobre quiénes ocupaban el avión en ese desplazamiento.

El movimiento se produce después de que Riad fuera escenario de ataques con drones, entre ellos uno dirigido contra la embajada de Estados Unidos. La situación forma parte de un contexto más amplio de enfrentamientos y operaciones militares que han incrementado la inestabilidad en la región, con acciones atribuidas a Irán y respuestas de Israel y Estados Unidos.

En el ámbito deportivo, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció la suspensión de ocho encuentros de la Liga de Campeones asiática debido a la coyuntura de seguridad. Entre los partidos aplazados figura el cruce de cuartos de final entre el Al Nassr, club en el que milita el delantero portugués, y el Al Wasl. La decisión afecta directamente al calendario del equipo saudí.

Falló un penalti... y cayó lesionado

Cristiano Ronaldo reside habitualmente en Riad junto a Georgina Rodríguez y sus hijos desde su incorporación al Al Nassr. Su actualidad en el equipo no es la mejor: tuvo que retirarse con molestias en la victoria por 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Fayha. Con el Mundial 2026 a algo más de tres meses vista, en Portugal siguen con atención las pruebas médicas que determinarán el alcance exacto de la lesión.

El atacante, de 41 años, había errado un lanzamiento desde los once metros y, a falta de diez minutos para el final, pidió el cambio tras comunicar al cuerpo técnico que no podía seguir sobre el césped. Abandonó el terreno de juego con visibles gestos de dolor y cojeando, y permaneció en el banquillo aplicándose hielo en la pierna hasta la conclusión del encuentro.