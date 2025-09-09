¡Se avecina lío con el Mundial 2026! Los estadios superan los límites de seguridad por el calor

El Mundial 2026 va cogiendo forma. Este parón de selecciones de septiembre amplió la lista de países ya clasificados para la cita que se disputará en poco menos de un año en Estados Unidos, México y Canadá. Túnez o Marruecos ya han cosechado su billete y se unen a otros 13 combinados, más allá de las tres selecciones anfitrionas. Pero con menos de 12 meses por delante, la polémica sigue rodeando a la próxima Copa del Mundo.

Y es que 10 de los 16 estadios que albergarán partidos del Mundial 2026 no cumplen con los límites de seguridad marcados para acoger la disputa de un encuentro. Según un informe publicado este mismo martes, los actuales niveles de calor y las proyecciones hasta 2025 hacen indicar que "la próxima podría ser la última Copa del Mundo en la región" de América del Norte.

¿El último Mundial en EE.UU.?

El tipo actual de infraestructuras y los deficientes protocolos climáticos no permitirán a países como Estados Unidos albergar una cita mundial, al menos teniendo en cuenta el calendario de verano en el que suele tener lugar este evento. Lógicamente, la disputa del Mundial de Qatar en invierno permite a Norteamérica ser optimista en ese aspecto.

El informe ‘Pitches in Peril’ (Canchas en peligro), elaborado por las ONGs 'Football for Future' y 'Common Goal' y por la empresa de análisis de riesgos climáticos 'Jupiter Intelligence', asegura que "los riesgos climáticos pueden demandar una planificación muy distinta de cuándo, dónde y cómo se juegan los partidos".

La presentación del sorteo del Mundial 2026 en el despacho de Trump / AP

Los encargados de dicho informe han dividido el calendario en días "jugables", "jugables tras adaptación" e "injugables", teniendo en cuenta el límite de 35 grados WBGT, índice de estrés térmico que define el calor que recibe una persona en un espacio.

Dichas categorías y evaluaciones permiten asegurar que el estadio de Houston, en este mismo 2025, ya tiene "51 días injugables". En Dallas, por ejemplo, son 33, mientras que la cifra en Kansas es de 17 y en Atlanta y Monterrey, 9 días. Miami, por su parte, dispondría de 8 días injugables, por los 7 en Filadelfia, los 3 en Nueva Jersey, los 2 en Boston y 1 en Los Ángeles.

Juan Mata como testigo

Con una previsión más allá del Mundial 2026, concretamente mirando hacia 2050, el informe asegura que "el calor extremo será la nueva normalidad" y que "casi el 90 % de los estadios de Norteamérica tendrán que adaptarse" a ello. Los días 'injugables' aumentarán a 92 en Houston, 64 en Dallas, 54 en Miami o 29 en Monterrey, como ejemplo.

Recreación de cómo será el Miami Freedom Park, la nueva casa de Messi / INTER MIAMI

Dicho documento presentado este martes cuenta con el testimonio de futbolistas como el campeón del mundo en 2010 con España Juan Mata. "Como español, no puedo ignorar la realidad de la crisis climática. La estamos viendo más claramente que nunca, desde olas de calor sin precedentes hasta inundaciones como las de Valencia. El fútbol siempre ha unido a las personas, pero ahora también nos recuerda lo que podemos perder si no actuamos", indica el ex de Valencia y United.

El Bernabéu, objeto de estudio

Pero el informe no analiza solo el Mundial 2026. También pone en duda las condiciones de dos estadios que serán sede en las próximas citas mundialistas. Es el caso del Santiago Bernabéu (2030) y del Rey Salmán (Riad, 2034).

En el caso del feudo del Real Madrid, a pesar de que el estudio solo prevé dos días con un índice WBGT superior a los 32 grados de cara a 2030, también asegura que "el estadio afronta una grave exposición a la sequía". "Los niveles de estrés hídrico ya son elevados y se prevé que empeoren", añade el texto sobre la relación entre la demanda de agua y el suministro disponible. En 2025, la demanda superará en más de tres veces al suministro (3,4) e irá empeorando (3,5 en 2030 y 4,5 en 2050).