Avanza la 'operación Dembélé'

El Paris Saint-Germain hizo historia la temporada pasada al conquistar su primera Champions League y convertirse en el mejor equipo del fútbol europeo. De la mano de Luis Enrique, el conjunto parisino desplegó su mejor versión y, sin ir más lejos, arrolló al Inter de Milán en la final de la máxima competición continental.

Aunque bajo la dirección del técnico asturiano quedó atrás la época de los megacracks, más preocupada por los egos individuales que por el colectivo, sin duda destacó una figura en todos los éxitos del PSG. Ni más ni menos que Ousmane Dembélé. El extremo francés lideró al equipo con números increíbles y actuaciones individuales para el recuerdo.

Dembélé, en acción contra el Niza / EFE

No en vano Dembélé se hizo con todos los premios individuales, incluido el galardón más prestigioso: el Balón de Oro. Y no fue solo por sus espectaculares cifras (35 goles y 16 asistencias en 53 partidos), sino porque apareció en los momentos más decisivos, siendo capital para lograr todos los títulos posible con los parisinos.

Esta temporada, a pesar de haberse perdido algunos partidos por lesión, Dembélé vuelve a consolidarse como una pieza fundamental para las aspiraciones del Paris Saint-Germain. Hasta la fecha, el exjugador del Barça ha disputado 17 partidos, en los que ha registrado seis goles y cuatro asistencias. Es por ello que el club parisino ya mueve ficha para asegurarse su futuro.

Luis Enrique: "Dembélé ha hecho el mejor partido de la temporada" / Perform

El delantero francés tiene contrato con el PSG hasta junio de 2028, aunque la intención del club es asegurarse su continuidad lo antes posible. En las últimas semanas, se había especulado con una supuesta oferta de renovación rechazada por el ‘Mosquito’, pero el periodista Fabrizio Romano aclaró que, por el momento, el conjunto parisino aún no ha presentado ninguna propuesta formal para ampliar su vínculo contractual.

No obstante, de acuerdo con esta información, las conversaciones entre ambas partes para renovar el contrato del futbolista ya han empezado. "Próximamente, llegará una propuesta oficial, pero por el momento solo son conversaciones verbales para hacerle saber a Dembélé que desean extender su contrato y veremos qué sucede", confirmó Romano.

Lo que está claro es que el PSG cuenta con uno de los jugadores más determinantes del momento en Ousmane Dembélé y quiere prolongar su vínculo más allá de 2028. Las conversaciones apenas han comenzado, pero ambas partes confían en llegar a un acuerdo satisfactorio para que el extremo francés continúe siendo feliz en París.