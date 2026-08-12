El autocar del Sao Paulo, incautado por transportar 86 kilos de marihuana

El fútbol brasileño no deja de sorprender, y no solo por el gran nivel de juego o por motivos futbolísticos. La última historia surrealista implica a uno de los grandes históricos del Brasileirao, el Sao Paulo, aunque solamente de manera indirecta, pues el protagonista real de lo sucedido fue su autocar.

Según se ha informado, el medio de trasporte encargado de llevar a la plantilla brasileña a Bolivia para el duelo de Sudamericana ante Bolívar fue incautado por la policía. ¿El motivo?, Se encontraron cuatro bolsas con droga, en las que había hasta 86 kilos de marihuana.

Estupefacción por lo sucedido

La información del medio brasileño 'UOL' apunta a que la droga fue encontrada durante la inspección de las autoridades, pese a que se encontraba escondida. Este hecho provocó la intervención de los agentes, así como la evidente apertura de una investigación para aclarar lo sucedido. Además, la cantidad de droga localizada llamó la atención especialmente por su volumen, mientras que los cuerpos de seguridad temen que, lejos de ser una simple anécdota, se estén utilizando transportes de pasajeros como posible vía para trasladar sustancias ilegales entre distintos puntos de la región, por lo que no sería un caso puntual y lo sucedido correspondería a un modus operandi.

El 'curioso' hallazgo también sirvió para volver a demostrar las dificultades a las que se enfrentan las autoridades para controlar el transporte de este tipo de sustancias ilícitas a través de las fronteras, ya que, después de iniciar su recorrido en São Paulo, el destino previsto del vehículo era Bolivia. Por este motivo, la gran cantidad de marihuana encontrada, sumada al hecho de que estuviera a punto de arrancar una ruta internacional, han convertido el episodio en un tema de conversación en muchos frentes. Además, lo sucedido vuelve servir de ejemplo de como los grupos dedicados al tráfico de drogas recurren con frecuencia a diferentes métodos para ocultar los cargamentos y evitar su detección.

Tras confirmar el contenido, la sustancia fue incautada y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que la empresa encargada del trasporte del equipo brasileño debió proporcionar otro medio al club para poder completar su viaje de Brasil a Bolivia, de cara al trascendental duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana, en una competición internacional en la que Sao Paulo es firme candidato a alzar el título.