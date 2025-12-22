Australia se queda sin el Milan-Como: "Las condiciones adicionales impuestas por la AFC no pudieron cumplirse sin riesgos financieros"

Este fin de semana se disputó el Villarreal–Barça, duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Seguramente, ha sido el partido del que más se ha hablado esta temporada, incluso más que del Clásico de octubre, que se llevó el Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu. ¿El motivo? Que Tebas quiso llevarlo a Miami para internacionalizar la competición.

LaLiga se encontró con la oposición de varios clubes y aficionados y acabó dando marcha atrás en la decisión de jugar ese partido en suelo estadounidense. Finalmente, el encuentro se disputó este fin de semana en La Cerámica, estadio del submarino amarillo, y fue el equipo de Hansi Flick el que se llevó los tres puntos con un 0-2 gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal.

En Italia, la Serie A también barajó una iniciativa similar y eligió la ciudad de Perth, en Australia, para acoger el duelo entre el Milan y el Como 1907, previsto para el 8 de febrero de 2026. Sin embargo, también cambió de postura, aunque por motivos económicos.

Las condiciones adicionales impuestas por la AFC para autorizar el partido no pudieron cumplirse sin riesgos financieros para el Gobierno de Australia Occidental y la Serie A Comunicado oficial de la Serie A

“Los planes para albergar en Perth el primer partido de un campeonato europeo jugado fuera de las fronteras nacionales han sido cancelados de común acuerdo”, anunció este lunes la Serie A en un comunicado conjunto con el Gobierno de Australia Occidental. Ambas partes subrayaron que “las condiciones adicionales impuestas por la AFC para autorizar el partido no pudieron cumplirse sin riesgos financieros para el Gobierno de Australia Occidental y la Serie A”, lo que llevó a la cancelación del evento.

"Una oportunidad perdida"

El enfrentamiento, que habría sido el primero de la Serie A fuera de Italia, había sido aprobado por los 20 clubes de la liga, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la UEFA. Cuatro días antes, el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, había anunciado en Mediaset que el partido se jugaría en Perth tras una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Simonelli lamentó la cancelación y la calificó como “una oportunidad perdida” para el fútbol italiano. “Esta conclusión es una oportunidad perdida para el crecimiento del fútbol italiano a nivel internacional, que priva a los aficionados de la Serie A en el extranjero de vivir el sueño de asistir en directo a un partido de su equipo favorito”, afirmó.

Luka Modric, del AC MIlan, ante el Sassuolo / Marco Alpozzi/LaPresse / LAP

Por su parte, la ministra de Deportes de Australia Occidental, Rita Saffioti, calificó la cancelación de “decepcionante”, aunque consideró que fue “la decisión correcta”. “Nuestro Gobierno ha trabajado de cerca con el AC Milan y la Lega Calcio Serie A, y estábamos seguros de que este primer evento mundial tendría lugar en Perth. Es decepcionante, pero es la decisión correcta: no estábamos dispuestos a exponer a Australia Occidental a un nivel de riesgo inaceptable”, concluyó.

En el comunicado también se recuerda que “el análisis de la candidatura de Perth revela que, desde abril, ya ha generado más de 280 millones de dólares en términos de repercusión mediática internacional, con la ciudad australiana ampliamente mencionada por los principales medios de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Indonesia y Francia”. Tanto el Milan como el Como se han mostrado siempre a favor de trasladar el partido a Australia, incluso después de que se cancelara el traslado del Barcelona–Villarreal de la liga española, que iba a disputarse en Miami.