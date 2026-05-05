Australia se adelanta al resto e inicia su concentración para el Mundial

La Selección de Australia quiere ser la sorpresa este verano en el Mundial y este 5 de mayo marca el inicio su preparación para el torneo. Los 'Socceroos' llegaron a Estados Unidos para iniciar su concentración con los jugadores seleccionados de clubes australianos.

Al contar con apenas un sector del equipo, han llamado "pre-concentración" a esta fase de su preparación. Durante los próximos días el equipo estará entrenando en Sarasota, Florida (EE.UU.), donde irán incorporándose el resto de los jugadores con el paso de los días.

De los jugadores convocados a esta primera fase de la concentración, el único que proviene de una liga ajena a la australiana es Harry Souttar, quien ya cerró temporada con Leicester City en el Championship (segunda división inglesa).

A Souttar le acompañan siete jugadores de la liga australiana: Hayden Matthews (Portsmouth), Anthony Caceres (Macarthur FC), Mitchell Duke (Macarthur FC), Brandon Borrello (Western Sydney), Nick D’Agostino (Brisbane Roar), Nishan Velupillay (Melbourne Victory) y Mathew Leckie (Melbourne City).

Partidos amistosos

Su debut en el Mundial está agendado para el próximo 14 de junio ante Turquía, pero antes disputará dos partidos amistosos, el primero de ellos ante México el 30 de mayo y ante Suiza el 6 de junio.

El duelo ante México servirá también como un viaje de transición para los Socceroos, que volarán de costa a costa, pues se jugará en el Rose Bowl de Los Ángeles, en el estado de California, donde tendrán su base durante el Mundial -- aunque varios kilómetros más al norte, en Oakland.

Últimos ajustes a la convocatoria

Con la fecha límite para presentar la convocatoria final agendada el 1 de junio, el seleccionador australiano, Tony Popovic destacó que continuarán "monitoreando un gran número de jugadores para seleccionar al equipo final", durante los siguientes días, en los que "aún hay mucho por jugar" en algunas ligas.

"El objetivo es tener tantos jugadores como sea posible y compitiendo antes de definir la convocatoria", agregó Popovic.

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En el que será el séptimo Mundial en su historia, Australia enfrentará a las selecciones de Turquía, Estados Unidos y Paraguay durante la fase de grupos en el Grupo D.