A Aubameyang le duele su salida del Barça: "Fue un gran error ir al Chelsea"

Pierre-Emerick Aubameyang tiene el gol por las venas. A sus 36 años, el delantero gabonés continúa viendo portería con una facilidad pasmosa y mantiene intacto su olfato goleador. Pasan los años, pero Auba sigue siendo todo un seguro de vida en la punta del ataque. Tras muchos vaivenes, disfruta ahora de su segunda etapa en el Olympique de Marsella.

Llegó este verano al equipo francés tras una corta etapa, apenas una temporada, en el Al-Qadsiah de Arabia Saudí. Pese a completar un buen curso a nivel numérico en el Oriente Próximo, Aubameyang decidió regresar a Europa para volver a abrazar el fútbol de más nivel y competitivo otra vez. No estaba preparado para un retiro dorado.

Aubameyang redondeó la goleada en la segunda parte / Champions

Y lo cierto es que el tiempo le está dando la razón. Por el momento, el Internacional con Gabón ya ha disputado 981 minutos repartidos en 14 partidos, con unos registros de cinco goles y seis asistencias. Cifras más que buenas que evidencian que Auba todavía tiene cuera para rato en el primer nivel de este deporte. Siempre bien situado dentro del área, mantiene su eficacia de cara a portería.

Sin lugar a dudas, Aubameyang ha sido un auténtico trotamundos en el fútbol. AC Milan, Chelsea, Mónaco, Lille, Dortmund, Arsenal, Dijon, Marsella, FC Barcelona... Digamos que la estabilidad no ha definido la trayectoria profesional del 'killer' gabonés. En ese sentido, el propio futbolista reconoció en una charla en 'TroopzTV' que se arrepiente de haberse marchado del Barça al Chelsea.

Aubameyang, otra vez en acción con el Olympique de Marsella / @OM_Officiel

"Fue un gran error ir al Chelsea. Un jodido gran error... En ese momento atravesaba un mal momento en el Barça. Acababan de entrar a robar en mi casa y el Barça necesitaba vender a un jugador entre Depay o yo. Y la única oferta que había en la mesa era la del Chelsea. Acepté. Me iría por mi familia, aunque fuera al Chelsea... Creía que iba a ir bien. Giroud fue del Arsenal al Chelsea y no tuvo problemas, pero conmigo fue diferente", explicó.

Lo cierto es que en Barcelona se guarda un especial cariño a Aubameyang. El delantero gabonés disputó tan solo 24 partidos con la camiseta azulgrana, pero se ganó rápidamente el cariño de la afición a través de sus goles, fueron 13 en total, y su entrega por el equipo.