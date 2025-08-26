¿Quién se atreve a darle una oportunidad a Umtiti?

¿Qué hubiera pasado con Samuel Umtiti si su rodilla hubiera resistido? Llegado al Camp Nou en 2016 por 25 millones de euros, el ex del Olympique de Lyon se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo. Un portento físico, con buen trato de balón y que parecía asegurar una década de éxitos en Barcelona. Lo tenía todo para convertirse en una leyenda azulgrana, pero todo se torció con su rodilla.

Llegaba el Mundial de Rusia, en 2018, y no quería perderse la cita con Francia. Decidió poner por delante a su país, y no se operó. Consiguió ser campeón del mundo en Moscú el 15 de julio, pero el precio de aquel título fue muy caro: lo pagó con su carrera, que se convirtió en una caída libre imparable.

Umtiti, Messi, Dembélé, Coutinho, Jordi Alba y Suárez celebran un gol del Barça en la Champions 2018/19 / David Ramírez

El Barça cometió el grave error de renovarle con un salario desorbitado para evitar su marcha al Manchester United, que quería pagar los 60 millones de su cláusula. Es fácil valorarlo con el periódico del lunes, pero qué bien habría venido ese dineral viendo cómo continuó la historia de Umtiti de blaugrana. Fue volver del Mundial y encadenar problemas físicos hasta convertirse en un futbolista inservible.

Espejismo en el Lecce

Existía la esperanza de poder recuperarlo, pero con el paso del tiempo, se le dio por perdido y terminó cedido en el Lecce italiano, que poco confiante con la operación, pactó con el Barça pagar en función de su protagonismo en el equipo.

Samuel Umtiti en un partido con el Lecce / EFE

Sorprendentemente, firmó buenos partidos, siendo titular habitualmente al lado de Federico Baschirotto. Parecía que podía volver a ser un jugador útil, por lo menos para conjuntos de menor entidad que el azulgrana, y el Lille decidió darle una oportunidad fichándolo a coste cero tras terminar su contrato con el Barça.

Samuel Umtiti regresó a una convocatoria del Lille un año y cuatro meses después de su lesión de rodilla / X

Por desgracia, en su Francia natal volvió a la triste realidad. Dos temporadas, seis partidos y una carrera prácticamente dilapidada... ¿o no? Umtiti no juega un partido de fútbol desde el 21 de enero de 2024. Fue en los dieciseisavos de Copa de Francia ante el modesto Racing Club de France de quinta división. Libre desde el pasado 1 de julio, el central galo, a sus 31 años, puede firmar libre por cualquier club del planeta.

18 lesiones y 170 partidos oficiales en el dique seco

Un improbable importante, pero cosas más curiosas se han visto en el deporte rey. Su valor de mercado no deja de caer -actualmente está tasado en 1,5 millones de euros según 'Transfermarkt'- y cada día que pasa parece más probable que opte por colgar las botas definitivamente.

Samuel Umtiti, campeón del mundo en 2018 / FC Barcelona

Desde la final de Moscú, en la que alcanzó la gloria con 'Les Bleus', ha tenido que hacer frente a 18 problemas físicos que le imposibilitaron participar en 170 partidos oficiales. El mercado europeo está abierto hasta el 1 de septiembre, pero los futbolistas libres pueden ser contratados en el momento que sea. ¿Alguien se atreve a darle una última oportunidad?