El 'atraco' de Neymar al Al-Hilal en 2024: ¡100 millones por jugar media parte!

El 2024 ha sido un año para olvidar en lo deportivo para Neymar. Tan solo logró disputar dos partidos oficiales con el Al-Hilal, equipo por el que fichó en el verano de 2023. Hasta la fecha, su nombre solo ha sido noticia por sus constantes lesiones y problemas extradeportivos. Una historia similar a la que vivió en su etapa en el Paris Saint-Germain, donde nunca logró convertirse en el rey de Europa y terminó saliendo por la puerta de atrás, una constante en la carrera de este futbolista tan talentoso como polémico.

100 millones por dos partidos

Sin embargo, 'Ney' recordará el 2024 como un año, entre muchas comillas, "magnífico" en lo económico. El extremo se embolsó 101 millones de euros por los poco más de 40 minutos que disputó en estos dos encuentros. En octubre jugó 14 minutos contra el Al-Ain en la Champions Asiática, y en noviembre, 30 minutos frente al Esteghlal FC. En ninguno de los dos partidos pudo completar los 90 minutos, lastrado por sus problemas físicos. Además, en este período acumuló un total de 45 toques de balón, lo que significa que cada intervención suya le costó al Al-Hilal aproximadamente 2,2 millones de euros.

Estos números son devastadores y reflejan la realidad actual de este futbolista. Desde su llegada al Al-Hilal, sus registros han sido tétricos: solo ha disputado 7 partidos oficiales, anotando un gol y repartiendo tres asistencias. En octubre de 2023, recién aterrizado en Arabia Saudita, sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla, lo que lo mantuvo casi un año inactivo. Se perdió 48 partidos. Tras volver a la dinámica del equipo, a principios de noviembre de 2024 sufrió una lesión en el muslo que prácticamente lo apartó hasta el final del año. No disputa un partido desde el 4 de noviembre y continúa trabajando en su recuperación física.

Relacionado con Inter Miami

A pesar de que Neymar aún tiene 32 años, una edad en la que muchos futbolistas alcanzan su máximo rendimiento, este no parece ser su caso.Por otro lado, también enfrenta rumores que lo vinculan con un posible futuro en Estados Unidos, donde podría reencontrarse con dos de sus mejores amigos y excompañeros del Barça: Messi y Suárez, en el Inter de Miami. En una entrevista con la 'CNN', Neymar declaró estar contento en la liga saudí, aunque dejó abierta la puerta a nuevas posibilidades:

Neymar vuelve a ver puerta / AGENICAS

"Obviamente, volver a jugar con Leo y Luis sería increíble. Son mis amigos, todavía nos hablamos. Sería interesante revivir ese trío. Soy feliz en Al-Hilal, soy feliz en Arabia Saudita, pero quién sabe. El fútbol está lleno de sorpresas. Cuando salió la noticia de que dejaba el PSG, la ventana de transferencias en Estados Unidos estaba cerrada, así que no era una opción en ese momento. El proyecto que me ofrecieron en Arabia Saudita era muy bueno, no solo para mí, sino también para mi familia. Por eso, ir a Arabia Saudita fue la mejor decisión", indicó.