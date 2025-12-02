FÚTBOL INTERNACIONAL
Atentos a Guirassy: una bomba de relojería en Dortmund
El delantero del BVB, espeso de cara a puerta en las últimas semanas, protagonizó un breve desencuentro con su técnico tras ser sustituido ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, de nuevo su rival esta noche en la eliminatoria de octavos de la DFB Pokal
La que se le vino encima al Borussia Dortmund con Serhou Guirassy (Arlés,1996). Sin comerlo ni beberlo, en Westfalia tienen un grave problema con el delantero guineano, cuya actitud estas últimas semanas dejó mucho que desear y fue objeto de críticas en Alemania.
El Stuttgart de Sebastian Hoeneß firmó una 2023/24 que rozó la excelencia. Segundo por delante del mismísimo Bayern de Múnich, solo fuese superado por el histórico Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Clasificó para la Champions League 14 años después y, como era de esperar, iba a sufrir una desbandada brutal. El capitán y lider de la zaga, Waldemar Anton, y el 'killer', Serhou Guirassy, cambiaron de ciudad y se mudaron a Dortmund.
Cifras de 'killer'
El guineano registró unos números de escándalo y llegó a ser el nueve más efectivo del Viejo Continente. Y la entidad 'borusser' se hizo con sus servicios a cambio de solo 18 millones de euros. Calderilla por un delantero que firmaría 38 dianas y nueve asistencias en 50 partidos durante su primer curso en la región del Rin-Ruhr.
Su inicio en esta 25/26 tampoco se queda corto: nueve goles y cuatro asistencias en 18 partidos. De ahí que medio continente se plantee seriamente pujar por un futbolista cuya cláusula de salida está fijada en unos 50 millones de euros, según las últimas informaciones de Florian Plettenberg: Real Madrid, Barça, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United son los clubes que no le pierden la pista.
En el radar culé
Hará cuestión de dos meses, 'BILD' situó a Guirassy como un delantero muy bien valorado por Hansi Flick. Un perfil que cumpliría con las características que demanda el técnico de Heidelberg para reforzar la parcela ofensiva azulgrana. Habrá que ver, eso sí, si el Barça alcanza la regla del 1:1 de aquí a verano.
Cuestionado
Sea como fuere, Guirassy fue protagonista en el triunfo 'borusser' sobre el Leverkusen del pasado sábado. Y no por sus prestaciones sobre el césped, precisamente. Superada la hora de encuentro, Kovac le sustituyó para dar entrada a Fábio Silva en su lugar, una decisión que no gustó al guineano, que incluso se negó a estrechar la mano de su técnico y se marchó enfurecido al banquillo.
Pese a que Kovac confirmó el lunes en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de octavos de final de la DFB Pokal ante, precisamente, el Bayer Leverkusen, que el punta le había pedido disculpas por lo ocurrido, los problemas internos con Guirassy no cesan.
"Él sabe que no reaccionó bien allí. Eso es lo que me importa", expresó Kovac. Señaló que, en el calor del momento y con la adrenalina, estas cosas pueden pasar, pero "no debería". "En el equipo estamos convencidos de que algo así no es constructivo, sea quien sea". Reforzó su total confianza en un Guirassy que no pasa por su mejor momento y "depende de sus compañeros, de los jugadores que lo rodean y que pueden pasarle el balón".
Se enfadó previamente con su técnico por negarle tirar los penaltis, no da méritos de peso para ser titular, apenas acumula tres dianas en los últimos 10 compromisos y no celebra los goles de su equipo junto al resto de sus compañeros, como bien se pudo ver en la visita del Villarreal en la Champions.
Está por ver si cambia el chip ante el cuadro de la aspirina en un choque clave para las aspiraciones del Dortmund en la Copa. Los clubes top europeos, pendientes de cómo se resuelve su peliaguda situación.
