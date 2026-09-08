Atento, Mbappé: Quiñones y Mané, en la lista por el Balón de Oro

Puso Kylian Mbappé en boca de todos el debate del Balón de Oro en la rueda de prensa previa al Real Madrid-Inter. "¿Por quién voto? Por mí", escupió el galo en rueda de prensa sobre las palabras de su entrenador, José Mourinho, quien también aseveró tener en su plantilla al mejor del mundo.

Pero no será el único en la prelista de nominados, naturalmente. De hecho, y tras su gran Mundial, el delantero mexicano Julián Quiñones podría dar un paso histórico para el fútbol de su país. El atacante del Al-Qadisiya estaría incluido en la relación de 30 futbolistas que competirán por el Balón de Oro 2026, según la información adelantada por los periodistas Ben Jacobs y Sam Cohen.

Julián Quiñones celebra el 1-0 ante Sudáfrica / EFE

La posible presencia de Quiñones entre los aspirantes al prestigioso galardón llega después de un periodo especialmente destacado en su carrera. El mexicano ha conseguido convertirse en uno de los principales referentes ofensivos de su equipo en Arabia Saudita y, además, protagonizó una actuación sobresaliente durante la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, país al que representa a pesar de haber nacido en Colombia.

En el Mundial, el ariete colombo-mexicano fue la gran sensación del equipo de Javier 'Vasco' Aguirre, siendo fundamental en los cinco choques de su selección al marcar cuatro goles y una asistencia. Eso sí, no pudo evitar la dolorosa derrota en la fase de octavos ante Inglaterra, misma que les costó la eliminación.

La aparición de Julián Quiñones en el grupo de 30 finalistas supondría un acontecimiento especialmente relevante para el fútbol mexicano. Hasta ahora, únicamente un jugador nacido en México había conseguido formar parte de esta selección definitiva de candidatos.

Se trata de Guillermo Ochoa, quien fue incluido entre los nominados al Balón de Oro en 2007 después de destacar especialmente en diferentes competiciones internacionales. El guardameta se convirtió entonces en el único mexicano que había logrado alcanzar esta fase del proceso.

Añade también Sam que Sadio Mané es otro de los futbolistas que hará parte de los 30 que optarán por el galardón de France Football. El jugador del Al Nassr, compañero de Cristiano Ronaldo, cayó en la segunda fase del torneo orbital perdiendo por 3-2 ante Bélgica, además de ganar en diciembre de 2025 la final de la Copa África... que luego quedaría en manos de Marruecos por el fallo de la CAF.