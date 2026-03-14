Atento, Barça: estos son los mejores '9' del mercado

En el Barça se busca un ’9’ de primer nivel. Aunque todavía no está confirmado, todo apunta a que Robert Lewandowski abandonará la entidad azulgrana en el próximo mes de junio, cuando finaliza su contrato. Ante esta más que posible salida, el club azulgrana necesita una figura que sustituya a un jugador que ha aportado goles, experiencia y liderazgo desde su llegada. No renovará el polaco y esta situación dejará a Ferran Torres como único delantero centro confirmado para la próxima temporada.

Esta circunstancia obliga a la dirección deportiva azulgrana a reforzar la plantilla con un fichaje de primer nivel. Por ello, el club culé debe incorporar un delantero capaz de asumir el liderazgo ofensivo y garantizar un volumen de goles que mantenga al equipo en su versión más competitiva en LaLiga y la Champions League, además de aportar presencia y carácter dentro del vestuario.

Aunque en el mercado existen varios delanteros de mucho nivel, la operación no parece sencilla por los elevados costes, las exigencias salariales y la competencia de otros clubes europeos. En SPORT repasamos los mejores nombres que ofrece en estos momentos el mercado para reforzar la punta de ataque del FC Barcelona de cara a la temporada que viene.

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Julián Álvarez Julián Álvarez es uno de los nombres que más se relacionan con el FC Barcelona. El delantero argentino es versátil, capaz de llegar desde segunda línea, combinar con los extremos y finalizar con precisión dentro del área. Aunque no es el ’9’ clásico, la temporada pasada superó los 25 goles en liga y aportó numerosas asistencias, consolidándose como uno de los mejores atacantes del momento. Sin embargo, su elevada cláusula de rescisión y la reticencia del Atlético de Madrid a negociar dificultan en gran medida la operación, lo que convierte su posible fichaje en un desafío complicado para la directiva azulgrana.

Harry Kane Otra opción de élite es Harry Kane, actualmente en el Bayern Múnich. Kane aporta un perfil más tradicional pero completo: juego de espaldas, remate clínico y visión para asistir a compañeros. Su experiencia europea y su regularidad goleadora lo convierten en un excelente candidato para liderar el ataque del Barça, aunque su edad (32 años) y su cláusula de salida, que se estima entre 50 y 60 millones de euros, dificultan este fichaje.

Serhou Guirassy Hay alternativas con menos cartel que también resultan muy apetecibles, como Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund. Se trata de un delantero potente y con gran juego aéreo, que se mueve con eficacia dentro del área y define con precisión. De hecho, fue máximo goleador de la pasada edición de la Champions League con 13 goles. Su valor de mercado, cercano a los 40 millones de euros, junto a la política de ventas del club alemán, podrían facilitar la realización de este traspaso.

Dusan Vlahovic Otro nombre que se ha relacionado en más de una ocasión con el FC Barcelona es Dusan Vlahovic, de la Juventus. Delantero físico y potente, capaz de exhibir su mejor fútbol pero también de cometer errores notables sobre el campo. El delantero serbio cuenta con más de 130 goles en su carrera y experiencia en competiciones europeas. Su contrato finaliza en junio de 2026, lo que abriría la puerta a un fichaje libre si no renueva, aunque el Barça ya le habría dicho que 'no' a Vlahovic.

Fisnik Asllani "El club de mis sueños ha sido siempre el FC Barcelona, siempre he querido jugar allí. Me gustaría poder jugar la Champions League algún día", afirmó Fisnik Asllani hace unas semanas. El delantero, de tan solo 23 años, se ha consolidado en la Bundesliga como uno de los mejores delanteros de presente pero sobre todo de futuro. Por el momento, nueve goles y ochos asistencias en 26 partidos refrendan su buen momento. El delantero de Kosovo tiene una cláusula de rescisión asequible de 30 millones de euros, pero tiene una larga lista de pretendientes detrás de él. Oportunidad de mercado para el club azulgrana.

Marcus Thuram El Inter de Milán valora a Marcus Thuram en una cifra de entre 50 y 60 millones de euros en caso de aceptar su salida este verano. Se trataría de una oportunidad de mercado muy interesante para clubes que buscan un ‘9’ de primer nivel de cara a la próxima temporada. El delantero francés alcanzó la cifra de 18 goles la temporada pasada y en la presente campaña ya ha perforado la portería rival en 12 ocasiones, consolidándose como un atacante de alto rendimiento.

Está claro que el verano de 2026 será clave para definir la ofensiva del Barça. Entre jugadores de élite y promesas con potencial, la decisión final dependerá de la combinación entre rendimiento, adaptación al estilo del equipo y viabilidad económica, con el objetivo de garantizar que la delantera azulgrana siga siendo diferencial en Europa.