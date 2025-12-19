Ataque directo a Cesc Fàbregas: "A la gente no le gusta cómo juega el Como"

Pese a las dos derrotas consecutivas, el Como que dirige Cesc Fàbregas sigue en la zona alta de la Serie A. Con 24 puntos tras haberse disputado 15 jornadas, los 'Gli Azzurri' se encuentran en la séptima posición, a tan solo un punto de las posiciones de Europa League y a seis de las plazas que dan acceso a disputar la próxima Champions League.

Lo cierto es que el crecimiento del Como de la mano de Fàbregas está siendo meteórico. Ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano, afianzamiento en la Serie A y ahora en la lucha por disputar competición europea la próxima temporada. No hay dudas del excelente rendimiento del equipo bajo la dirección del técnico catalán.

Cesc Fabregas, durante un partido del Como en la Serie A esta temporada / EFE

Sin embargo, sorprendieron este viernes las palabras de Gian Piero Gasperini, entrenador de la AS Roma, donde tomó como referencia el juego del Como dirigido por Cesc Fàbregas para reflexionar sobre las tendencias del fútbol moderno: "No me gusta esta dependencia constante del portero. Otra cosa que no me gusta es el ritmo con el que juegan. El Como tuvo a Butez en 51 ocasiones con el balón entre los pies, contra el Inter".

En la rueda de prensa previa al duelo contra la Juventus, Gasperini atacó directamente al estilo del Como de Fàbregas. "A la gente no le gusta eso. El fútbol se trata de jugar hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué clase de posesión es esa? La gente quiere ver contrastes, regates y juego de ataque. Eso lo convierte en fútbol sala, que es feo de ver. Cuando veo al portero aguantando el balón durante 15 o 20 segundos, me entristece. El Como tiene jugadores fantásticos, prefiero ver el balón en sus pies", apuntó.

La Roma venció el pasado lunes al Como por la mínima, en un partido marcado por la igualdad y la escasez de ocasiones. Esta victoria permitió al equipo de Gasperini seguir soñando con la conquista de la Serie A, mientras frenó un poco más la buena dinámica de los de Cesc Fàbregas.