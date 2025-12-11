Atacan dos autobuses de aficionados del Rayo en Polonia: 10 heridos y cuatro detenidos

Esta pasada noche se ha producido un ataque a dos autobuses de aficionados del Rayo Vallecano en Polonia. Los aficionados rayistas, que se encontraban en Polonia con motivo del partido de Conference League contra el Jagiellonia Bialystok, han sido emboscados por un grupo de ultras.

De acuerdo con la información de varios medios, los hechos ocurrieron entre la madrugada del miércoles y el jueves, cuando en la autopista S8 un grupo de unos 50 encapuchados detuvo un autobús de aficionados del Rayo Vallecano, obligando a los hinchas a bajar antes de ser agredidos por decenas de ultras

Los testigos afirman que los asaltantes llevaban simbología del Jagiellonia y la Policía de nuestro país recalca que portaban martillos y porras extensibles.

Medios polacos informan de cuatro detenciones y diez heridos, nueve de ellos españoles, con tres hospitalizados. No obstante, según 'El Confidencial', la Policía española maneja datos distintos: dos ultras del Rayo están ingresados y hay tres detenidos polacos, dos hombres y una mujer.

En ese sentido, se recomienda a los más de 250 aficionados franjirrojos que han viajado a la ciudad extremar la precaución en sus desplazamientos, aunque de momento la situación es completamente tranquila.