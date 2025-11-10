El At. Ottawa, vinculado al Atlético, es campeón en Canadá: golazo épico bajo una tormenta de nieve

El Atlético Ottawa, franquicia canadiense del Atlético de Madrid español, se coronó este domingo campeón de la Canadian Premier League (CPL) por primera vez en su historia tras vencer por 2-1 en la prórroga al Cavalry FC de Calgary, en una final marcada por una fuerte nevada en la capital canadiense, que dejó imágenes realmente espectaculares.

Y no solo por el estado y color del campo, sino por un gol que pasará a la historia del club y de la liga. Fue obra de David Rodríguez. Una tijera prácticamente perfecta poco antes del descanso para poner el empate en el marcador. Entró por la escuadra izquierda y desató la locura en las gradas del TD Place, con 13.000 personas que sufrían el frío, y a la vez jugaban con la nieve.

De hecho, algunos aficionados locales, entre risas y nervios, lanzaron bolas de nieve hacia los jugadores rivales, mientras que el árbitro se vio obligado a detener el encuentro varias veces para que las máquinas retiraran la nieve de las líneas para garantizar la visibilidad.

En el campo, cada jugada era una batalla contra el clima, y cada pase una apuesta casi a ciegas. La nieve cesó durante solo pocos minutos en el transcurso del partido, e hizo que las condiciones extremas dieran un punto más de epicidad a este duelo por el trofeo.

Fue Cavalry FC el que se adelantó en el minuto 33 gracias a un penalti transformado por Fraser Aird, pero la obra de arte del estadounidense Rodríguez dejó todo abierto para la segunda parte y, posteriormente, la prórroga. Allí fue donde Rodríguez volvió a ser protagonista, firmando el 2-1 con una elegante vaselina ante la salida del guardameta rival.

El triunfo supone el primer título de la CPL para el Atlético Ottawa, que había rozado la gloria en 2022, cuando cayó en la final ante el Forge FC por 2-0. La liga canadiense, fundada en 2019, cuenta actualmente con ocho equipos repartidos por todo el país.

El Atlético de Madrid adquirió en 2020 una de las franquicias de la CPL, dando origen al Atlético Ottawa, único equipo de la liga canadiense respaldado directamente por un gran club europeo.

Entre las personalidades presentes en la final estuvieron Severiano García, secretario técnico del Atlético de Madrid; el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano; y el alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe.

El encargado de levantar la North Star Cup, trofeo que distingue al campeón de la CPL, fue el veterano centrocampista español Alberto Zapater, capitán del equipo, quien disputó en esta ocasión su último partido profesional tras ingresar durante la prórroga.

Nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en 1985, Zapater inició su carrera en el Real Zaragoza, debutando en la temporada 2004-2005. Pasó posteriormente por el Genoa italiano, el Sporting de Lisboa y el Lokomotiv de Moscú, antes de regresar al club aragonés en 2016. En mayo de 2023 se despidió del Zaragoza tras 422 partidos para unirse al Atlético Ottawa, cerrando su trayectoria con un título histórico.