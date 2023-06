El astronómica oferta de Arabia Saudí a Mourinho

El país árabe habría ofrecido un contrato desorbitado por el técnico portugués Aún así, 'The Special One' habría decidido seguir en la Roma

El fútbol saudí no para de tentar a los mejores jugadores y entrenadores de Europa con contratos astronómicos que tambalean el futuro del ecosistema futbolístico. El último en ser protagonista de los deseos saudíes ha sido José Mourinho, 'The Special One'.

Según Fabrizio Romano, el Al-Hilal árabe ofrece a José Mourinho un contrato de 30 millones anuales por dos años. El plan del club saudí sería la de un proyecto a largo plazo, convirtiendo al técnico en embajador internacional del fútbol saudí en un futuro.

No obstante, el técnico portugués seguirá en los banquillos de la Roma, según la misma información. La intención del entrenador es la de seguir entrenando al máximo nivel en el viejo continente, aunque desde el fútbol árabe aprietan para convencer a 'The Special One' para que inicie una nueva aventura fuera de Europa.

Mourinho está contento en la Roma y a pesar de la derrota en la final de la Europa League contra el Sevilla, se ve con fuerzas de seguir intentándolo el año que viene en la competición europea, así como mejorar las prestaciones dadas en la competición doméstica.