El Aston Villa lo tiene claro: "No tenemos intención de dejar salir al 'Dibu' este verano"

Emiliano Damián 'el Dibu' Martínez es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores más queridos por la hinchada argentina, así como uno de los porteros más conocidos del mundo del fútbol. De hecho, tras haber sido figura importantísima en las dos Copas Américas y el Mundial obtenidos por la albiceleste en el último lustro, además de llegar en la presente edición de la Copa del Mundo, como mínimo, hasta las semifinales, muchos aficionados afirmaban que le faltaba un gran título a nivel de clubes. Sin embargo, en la pasada campaña, de la mano de Unai Emery, logró su primer gran trofeo sin contar selecciones, la Europa League.

De esta manera, el gran salvador de la albiceleste en recordadas tandas de penalti como ante Colombia y Ecuador en la Copa América, o frente a Países Bajos y Francia en Qatar 2022, parecía haber logrado la cereza del pastel y haber puesto punto final de la mejor manera posible a su etapa en Villa Park. No obstante, aun cuando los rumores de una posible incorporación a la Juventus de Turín no hacen más que acrecentarse, la intención del Aston Villa podría volver a retrasar su salida, tal como sucedió la pasada campaña, cuando también parecía estar más fuera que dentro.

"Martínez se quedará con nosotros, no tenemos intención de dejarle salir"

Con el guardameta centrado en lograr la cuarta estrella de la Selección de Argentina y el bicampeonato del mundo, el directivo del Aston Villa, Damian Vidagany ha sido contundente para acallar las constantes informaciones que apuntan a una posible salida del 'Dibu'. "Martínez se quedará con nosotros, no tenemos intención de dejarlo marchar este verano", declara el trabajador del club inglés sobre el futuro inmediato de Emiliano a 365 Scores.

ISTANBUL (Turkey), 20/05/2026.- Goalkeeper Emiliano Martinez of Aston Villa warms up before the UEFA Europa League final / GEORGI LICOVSKI / EFE

Incluso, Vidagany va un paso más allá para defender sus motivos a cerrarse en banda a un traspaso del portero. "El equipo necesita su dedicación y amplia experiencia", expone antes de concluir que "es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada". Lo cierto es que razón no le falta, ya que el dos veces ganador del Trofeo Yashin ha sido clave para obtener el título europeo al disputar 11 choques de Europa League, además de 32 de la Premier League, cifras que demuestran su condición de titular indiscutible bajo los palos de las porterías del Aston Villa.