Assane Diao se lesiona en el Roma-Como y aviva la polémica con la Copa África

Roma y Como protagonizaron en el Olímpico de la capital italiana una auténtica oda a ese 'catenaccio' que caracterizó al fútbol italiano del siglo pasado. Dos de las dos mejores defensas de Italia se midieron en el partido que cerraba la decimoquinta jornada de la Serie A en un duelo en el que hicieron gala de su potencial en la zaga. Un solitario gol de Wesley en la segunda parte (1-0) rompió la sequía y devolvió al combinado romano a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas en liga.

Los de Gian Piero Gasperini, con solo ocho goles en contra, son el equipo menos goleado de la liga italiana, seguido precisamente del combinado de Cesc Fabregas, que apenas ha encajado 11 tras 15 jornadas disputadas. Un montante que se mantuvo durante los primeros 45 minutos de partido donde la producción ofensiva fue más bien escasa. Pero más allá de la falta de goles, la atención estuvo centrada en dos jugadores: Evan Ndicka (Roma) y Assane Diao (Como), convocados con Costa de Marfil y Senegal, respectivamente, para la Copa África.

En los últimos días, ambos clubes han mantenido una negocación con ambas selecciones para atrasar el viaje de sus futbolistas y que pudieran disputar esta jornada de la Serie A. La FIFA incluso se vio obligada a intervenir para retrasar la liberación obligatoria de los internacionales para la Copa de África hasta hoy, 15 de diciembre, algo que no impidió que Marruecos exigiera la llegada de Neil El Aynaoui para el partido inaugural de este viernes con el combinado marroquí como anfitrión. La Roma se vio obligada a ceder y no pudo alinear a su mediocentro, dejando muy mermadas sus opciones en la medular. Sí utilizó en cambio a Ndicka, que dio el primer susto de la tarde. En el minuto 31, el marfileño pareció tener problemas físicos, aunque se recuperó rápidamente y pudo seguir jugando.

No tuvo la misma suerte Assane Diao que unos minutos después se echaba las manos al muslo tras un sprint desde su campo. Después de quedarse unos segundos parado, volvía a entrar al campo aunque solo unos instantes, antes de irse a la banda y sentarse, echándose la mano a la cara. El gesto lo decía todo y finalmente tenía que se sustituido por Douvikas. Habrá que esperar a las pruebas médicas para valorar el alcance de su lesión y ver si finalmente puede viajar con Senegal.

Este contratiempo viene a intensificar la polémica por la convocatoria del futbolista, que ya estuvo lesionado el pasado verano. "Prefiero no entrar en muchos detalles sobre el asunto. Lo llamaron y hablé con él después del partido contra el Inter. Sabe exactamente cuál es mi postura. También hablé con su entrenador nacional (Pape Thiaw), pero la conversación no terminó muy bien", explicó Fàbregas en una rueda de prensa donde confirmó que la Federación Senegalesa "tienen todo el derecho" a llamar a su jugador, que "se irá si quiere".

Segunda lesión

El Como, sin un delantero centro puro, arrancó su reacción tras el paso por vestuarios, después de recibir un gol de Cristante que no subió al marcador por guera de juego. Pero en el fútbol las cosas pueden cambiar en unos pocos minutos y cuando mejor estaba el conjunto de Fabregas, la Roma asestó un golpe de efecto. Wesley, con un disparo cruzado batió a Butez.

La jugada, además del gol, se cobró una nueva víctima en el conjunto lombardo. Addai se lesionaba en carrera y quedaba tendido en el suelo. Aunque pudo levantarse, tenía que ser sustituido por Jesús Rodríguez, dejando la ofensiva del Como en cuadro.

A partir de ahí, el partido entró en otra fase de juego trabado, con varias trifulcas, incluso tras el pitido final, con Mancini y Fàbregas manteniendo una intensa conversación sobre la actuación arbitral.