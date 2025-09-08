Ashley Young, el futbolista que ha jugado en todas las posiciones del campo

"Vacía tu mente, no tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, mi amigo". Con filosofía simple y aplicable, Bruce Lee dejó un legado que nos enseñaba a afrontar con polivalencia la existencia. Sirve en cualquier escenario. En el fútbol, como la vida misma, también.

Es el caso de uno de los jugadores más llamativos de 'Transfermarkt', esa enorme base de datos de jugadores alrededor del mundo. Porque hay muchos que han estado en varias posiciones del campo, pero muy pocos como Ashley Young, el hombre que ha jugado en cada una de las parcelas posibles del césped.

La aplicación, tal como repasó en redes sociales el periodista Alberto Rubio, registra que el futbolista inglés de 40 años, entre sus años en el Aston Villa, Manchester United o la selección inglesa, ha estado presente como defensor central, lateral por ambos costados, pivote, mediocentro, interior, mediapunta, extremo en los dos carriles y delantero centro. De hecho, a Young solo le faltó una cosa: enfundarse los guantes de portero.

Su posición más recurrente, donde saltó a la fama desde la irrupción en el Watford en 2003, es la de interior izquierda, donde acumula más de 200 partidos en el fútbol inglés. Ya con los 'villanos' probó por la otra banda y jugó en posiciones adelantadas, mismas que le llevaron a la selección de los 'Three Lions' como extremo: tiene 39 partidos como internacional -debutó en 2007- y siete goles marcados con la absoluta.

RECONVERTIDO A LA DEFENSA

En su paso al Manchester United en 2011, aún con Sir Alex Ferguson al mando, aún mantenía el perfil ofensivo, jugando también como mediapunta. Pero, con el paso de los años como 'red devil', Ashley transformó su perfil al de un lateral bastante solvente. Fue así como acumuló más de 200 juegos en los carriles, tanto diestro como zurdo, mostrando su gran versatilidad.

Fue tanta su reconversión que, según registros de la aplicación, un partido llegó a disputarlo como defensor central improvisado: fue el 2 de abril de 2019, en una derrota 2-1 ante el Wolverhampton, en el que disputó más de una hora de juego como capitán y líder de la zaga en el centro.

A día de hoy, Ashley milita en el Ipswich Town de la segunda división inglesa, club por el que fichó en 2025 tras quedar libre del Everton. Allí ha segiudo mostrando su polivalencia. Quién sabe, quizá en algún partido el técnico Kieran McKenna le dé la oportunidad de lucirlo como portero para que complete el 'album' de posiciones en el campo.