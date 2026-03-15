Ashley Cole inicia su carrera como entrenador en Italia

El exfutbolista inglés Ashley Cole ha sido nombrado nuevo entrenador del Cesena FC, dando así el primer paso de su carrera como técnico principal en el fútbol profesional.

El exlateral internacional asume, a sus 45 años, el banquillo del conjunto italiano en plena temporada de la Serie B, con el reto inmediato de consolidar al equipo en la zona de playoff de ascenso.

Cole se retiró del fútbol profesional en 2019 y, desde entonces, ha estado formándose y aprendiendo en la formación de futbolistas en diferentes clubes ingleses y en las categorías inferiores de la selección nacional de su país.

"En 2021, se unió al cuerpo técnico de la selección sub-21 de Inglaterra, y entre 2022 y 2023, adquirió una valiosa experiencia como segundo entrenador de Frank Lampard en el Everton y el Chelsea, y de Wayne Rooney en el Birmingham City. Posteriormente, Cole regresó a la Federación Inglesa de Fútbol, primero como asistente de Lee Carsley, al frente de la selección sub-21, y luego, entre agosto y noviembre de 2024, como segundo entrenador de la selección absoluta de Inglaterra", explica el comunicado del Cesena FC.

En Italia ha firmado hasta el final de esta temporada, con el objetivo de subir al equipo a la Serie A.

"Nacido en Londres en 1980, Cole es una de las figuras más emblemáticas de la historia del fútbol británico y uno de los jugadores ingleses más exitosos de todos los tiempos. Durante sus quince temporadas en el Arsenal y el Chelsea, conquistó 14 títulos nacionales, ganando la Premier League tres veces y la FA Cup siete, estableciendo un récord en esta última competición que aún se mantiene. En Europa, se alzó con los dos grandes trofeos europeos, la Liga de Campeones de la UEFA y la Liga Europa de la UEFA, ambas con el Chelsea", dice el escrito del club.

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"Además, con 107 apariciones con la selección absoluta de Inglaterra, Cole es el séptimo jugador con más partidos internacionales de la historia de los Tres Leones, con quienes participó en tres Copas del Mundo y dos Campeonatos de Europa entre 2002 y 2012", añade.