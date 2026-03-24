Asesinan por error a Hugo Mosshagen, portero de la liga de Suècia, al confundirlo con otra persona

El fútbol sueco está de luto. La policía ha informado de la muerte de Hugo Mosshagen, portero de apenas 20 años que militaba en el BK Forward. El guardameta fue víctima de un tiroteo en una zona residencial durante el fin de semana, en un caso que apunta a una confusión.

El suceso tuvo lugar en Örebro, donde el portero destaba descansando y recibió varios disparos. Rápidamente, fue trasladado con urgencia a un hospital cercano. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no fue posible salvarle la vida. Los primeros informes señalan que podría tratarse de un ajuste de cuentas fallido, en el que Mosshagen habría sido confundido con otra persona.

La noticia ha conmocionado a familiares y aficionados

Las autoridades suecas manejan la hipótesis de que el futbolista no era el objetivo real del ataque. Todo indica que los agresores buscaban a alguien distinto, lo que ha generado una enorme conmoción tanto en el entorno deportivo como entre los vecinos de la zona. Además, se ha recalcado que el joven no tenía antecedentes ni vínculos con actividades delictivas.

Dentro del club, la figura de Mosshagen era muy apreciada. En el BK Forward no solo destacaba por sus cualidades bajo palos, sino también por su carácter cercano y su actitud positiva. Compañeros y entrenadores coinciden en señalar que era un jugador comprometido, trabajador y siempre dispuesto a colaborar.

La noticia ha impactado de lleno en la ciudad de Örebro, donde amigos, aficionados y vecinos han querido rendirle homenaje. En distintos puntos han aparecido flores, velas y mensajes que reflejan el cariño que despertaba el joven portero. El club, por su parte, expresó públicamente su pesar, recordándolo como un talento prometedor y una persona ejemplar.

"La teoría principal es que otra persona, que estaba en compañía de Hugo Mosshagen cuando se dispararon los disparos, era el objetivo", afirman en Suecia. "Ahora mismo, en la investigación preliminar, no vemos que esto se incline hacia ningún tipo de delito relacionado con pandillas", señaló el portavoz de prensa policial, Anders Dahlman, en declaraciones que recoge SVT Nyheter.

"Que otra persona decida y pueda quitarle la vida a otra persona es una locura total"

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y, por el momento, no se han producido detenciones. La policía ha solicitado la colaboración ciudadana para avanzar en el caso y dar con los responsables de un crimen que ha sacudido tanto al deporte como a la sociedad.

El padre del jugador, Joakim Gunnarsson, ha compartido el dolor de la familia en declaraciones a medios locales. Explicó que su hijo soñaba con llegar al fútbol profesional y que había dedicado todo su esfuerzo a ese objetivo, convencido de que esta temporada sería clave en su carrera.

Entre la rabia y la tristeza, la familia trata de asimilar una pérdida tan inesperada como injusta. Los cercanos a Hugo lo describían como un chico atento, buena persona y muy trabajador.