Asensio desmiente los rumores sobre su salud: "Creo que tengo que intervenir"

Semana 'movidita' para Marco Asensio. El atacante balear salió al paso de las informaciones que apuntaban a que debía pasar por el quirófano debido a un problema de rodilla. El futbolista del Fenerbahçe utilizó los canales oficiales del club para negar de forma tajante que necesite una operación y asegurar que su recuperación avanza con normalidad.

Los rumores habían cobrado fuerza en Turquía en los últimos días, hasta el punto de apuntar a una supuesta lesión grave de los ligamentos de la rodilla y a la posibilidad de que Asensio hubiera solicitado al Fenerbahçe autorización para operarse.

Ahora ha sido el propio jugador quien ha querido zanjar la cuestión. Asensio reconoció que habitualmente no entra a valorar este tipo de informaciones, pero considera que en esta ocasión debía hacerlo porque afectan directamente a su estado físico.

El mensaje de Asensio

"Estoy aquí para desmentir las últimas noticias de que me tengo que operar. Como sabéis, no suelo responder a este tipo de noticias falsas. Sin embargo, cuando se trata de mi salud y de la emoción de todos los aficionados del Fenerbahçe, creo que tengo que intervenir. Por lo tanto, desmiento totalmente las noticias que han salido", señaló.

El mensaje de Asensio no se limita a negar que vaya a ser operado. El futbolista también quiso transmitir que su regreso está cada vez más cerca. "He empezado poco a poco en el campo. Muy pronto estaré con el equipo. Llevo mucho tiempo aquí. Entiendo que hay quienes quieren alterar la estabilidad del equipo. Quedan dos días para un derbi muy importante para nosotros, todo va bien; quiero destacar que volveré al equipo muy pronto. Hemos empezado la temporada muy bien", afirmó.

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El español también relacionó la aparición de los rumores con el momento que atraviesa el Fenerbahçe. "Fenerbahçe está de nuevo en la Champions League después de 18 años. Hemos cogido un gran impulso positivo. Por eso, todos juntos debemos concentrarnos en el partido contra el Besiktas del sábado. Espero que el estadio esté, como siempre, a tope; animando al equipo y que ganemos este partido. ¡Hasta el final! Gracias por vuestro apoyo de siempre", finalizó.