Asensio, el candidato sorpresa que llama a la puerta de la Selección: "Tiene todas las cualidades"

A la exquisita zurda de Marco Asensio (Palma de Mallorca, 1996) se le auguraba un brillante futuro en el Real Madrid. Su debut en partido oficial con el conjunto blanco en la Supercopa de Europa de 2016 ante el Sevilla disputada en Trondheim (Noruega) será siempre recordado por su golazo por toda la escuadra que le permitió ganarse un puesto en la plantilla que por aquel entonces dirigía Zinedine Zidane. Parecía estar tocado por una varita. Solo sabía fabricar obras de arte.

Pasaron los años y aquella rotura del ligamento cruzado anterior que sufriría en julio de 2019 le pasaría tremenda factural. Su juego fue tornándose más conservador y poco a poco pasó a tener un rol secundario. En 2023, con el contrato finalizado y sin garantías de titularidad, el de Palma decidió no renovar. Tras siete temporadas de blanco y un palmarés envidiable, firmó por el PSG, atraído por el nuevo proyecto de Luis Enrique.

"Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro"

Cambió París por Madrid, pero unas declaraciones suyas durante la 2018/19 tan gris en Chamartín no quedarían en el olvido: "Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro". "Se malinterpretó todo", rectificó una semana más tarde.

Marco Asensio está sentenciado en el PSG / X

En París, pese a un ilusionante inicio, no terminó de cuajar. Y fue su cesión de media temporada al Aston Villa durante la 24/25 la que lo devolvió al estrellato: anotó ocho dianas en 21 partidos y recuperó las sensaciones perdidas. En Birmingham, no obstante, no pudieron satisfacer las altas pretensiones económicas de la entidad parisina y Marco Asensio emprendió una nueva aventura... en Turquía.

Sí, en el Fenerbahçe que dejó José Mourinho. A sus 29 años, el balear, se unió al club turco mediante una cesión con opción de compra. Y, lógicamente, su objetivo no era otro que el de recuperar su mejor nivel y, por qué no, llamar la atención de Luis de la Fuente. De hecho, no forma parte de una lista del seleccionador riojano desde septiembre de 2023.

Va camino de récord

Mucho ha llovido desde entonces. Pero el bueno de Marco se propuso ganarse la confianza de De la Fuente a base de grandes actuaciones en Turquía: suma 11 dianas y ocho asistencias en los 28 encuentros que lleva disputados este curso. Conquistó, además, la Supercopa frente al Galatasaray (2-0), asistiendo a Oosterwolde en el segundo tanto.

Si sigue así, podría superar su mejores dígitos con la camiseta blanca y, por tanto, registrar su mejor temporada en la élite: 20 goles produjo en su última campaña en Madrid, la 2022/23. Está siendo decisivo para mantener al Fenerbahçe segundo, a tan solo tres puntos del Galatasaray. Encadena siete duelos a domicilio marcando o asistiendo.

¿Son méritos suficientes como para ir al Mundial? Su técnico, Domenico Tedesco, lo tiene claro: "Asensio es un jugador de altísimo nivel. Tiene todas las cualidades para jugar en el Mundial. España, por suerte, tiene buenos jugadores. No soy yo quien tiene que elegirlos, no tengo que tomar esa decisión".

La desafortunada lesión de Samu Omorodion podría abrirle la puerta al balear. El ariete estaba entrando en los planes de Luis de la Fuente, pero la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varios meses.