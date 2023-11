¡La asamblea del Oporto, suspendida por graves incidentes!

Varias peleas y agresiones con los ultras de la entidad como protagonistas obligaron a la suspensión Andrés Villas-Boas, quien se presentará como candidato a la presidencia, habla de "vergüenza absoluta"

El fútbol portugués vive un duro martes de resaca tras los gravísimos incidentes sucedidos en la Asamble General del Oporto celebrada anoche en el Dragao Arena, y que tuvo que ser suspendida por varias peleas y agresiones entre aficionados presentes, muchos del grupo ultra de la entidad.

Una de las voces que se ha alzado contras esas lamentables imágenes es la de André Villas-Boas, el que fuera técnico del club y presente en la asamblea, quien confirmó que se quiere presentar a la elección como presidente del club blanquiazul mientras lamentaba los incidentes.

"Uno de los días más negros en la historia del Oporto. Sin vergüenza, ni escrúpulos ni respeto por los socios y aficionados de la entidad", escribió en redes sociales.

Los conflictos entre la masa social portista derivaron en peleas y agresiones continuas en el pabellón donde se llevaba a cabo una asamblea que tuvo que ser suspendida antes de los hechos fueran a mayores.

André Villas-Boas ha comentado hoy lo sucedido, sin dejar de lamentar "los ataques" de una "guardia pretoriana" a un aficionado del Oporto. El exentrenador de los 'Dragones' y posible candidato a las elecciones del próximo año también destacó que los órganos de gobierno de la entidad observaron todo "impávidos y serenos".

"Todavía estoy abrumado por las emociones, intentaré responder con la seriedad asociada al FC Porto. Lo que pasó ayer fue absolutamente lamentable y una derrota interna para los órganos de dirección del club, que presenciaron impertérritos múltiples ataques e intimidaciones por parte de un guardia pretoriano a los socios del Oporto", señaló.

"Pido sinceramente a las autoridades, al Ministerio Público, al Ministerio de Administración Interna, al IPDJ, a la Secretaría de Estado de Deportes, que soliciten urgentemente [las imágenes] de las cámaras de vigilancia del Estádio do Dragão, Dragão Arena, y procedan con una investigación sobre los ataques y actos de barbarie ocurridos anoche", añadió.

Y prosiguió: "Desde credenciales caducadas que no deberían haberse tramitado, a la presencia de no socios del FC Porto, hasta una desorganización logística total, puesta de manifiesto en el traslado de una sala que no era capaz de albergar a todos los socios del club para ir al Dragão Arena... Es el reflejo de una decisión que probablemente tomó el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea General, y que no tenía idea de la cantidad de socios y asociados que íbamos a tener. Los asociados ayer se reunieron en masa porque querían expresar sus sentimientos, y se les negó este derecho a expresarse libremente y con seguridad".

Villas-Boas deseó que los incidentes no se repitan. "Se trata de una asamblea extraordinaria que ahora está prevista para el día 20 y que no puede funcionar como ésta, que debe realizarse con el carné de socio del FC Porto, con la presentación de la tarjeta ciudadana, de la manera más ordenada y segura posible para que la gente puede expresar libremente lo que piensa sobre la propuesta de modificación de los estatutos".

El que fuera entrenador de los Dragones señaló que el club es rehén "de una guardia pretoriana" y pidió también una "profunda reflexión".

"Las imágenes que vimos ayer, de un chico de 19 años, al que probablemente le quitaron el derecho a votar, llorando y avergonzado por su club, son un reflejo de la situación que estamos viviendo. Somos rehenes de una guardia pretoriana que persiste en intimidar a algunos socios del FC Porto, que demuestran que quieren, a voluntad, ejercer su derecho a votar, a expresarse y a ser libres. Esto, en esencia, tiene que terminar. Hay que hacer una profunda reflexión sobre desde el punto de vista logístico, desde la acreditación. También hay una reflexión que debe hacer el propio Consejo Superior, porque ayer también se evidenció que la mayoría de los miembros efectivos del Consejo Superior, entre ellos algunas ilustres figuras públicas y políticas, no están presentes", concluyó.