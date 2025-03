El as en la manga del Sporting con Trincão

En Lisboa no piensan en otra cosa. No conciben a un Sporting CP sin la figura de Francisco Trincão. Es el máximo asistente (15) y el futbolista - con mucha diferencia - más usado de la plantilla (3.724' en 43 partidos). "Nadie ha visto nunca un Trincão así...", escribían el pasado mes de diciembre de 2024 en A Bola. Y no sorprende. Vive la mejor temporada de su carrera, un 'pequeño' detalle que no han pasado por alto varios grandes europeos, sobre todo tanto Manchester City como Manchester United con Hugo Viana y Rúben Amorim - sus 'descubridores' - a la cabeza. Tiene contrato en el José Alvalade hasta el próximo 30 de junio de 2027... pero una cláusula 'asequible' de 80 millones de euros.

El Sporting CP va camino de repetir la hazaña de la 2023/24, eso sí, el Benfica le pisa los talones y la ventaja es mínima - tres puntos -. Y tendrán que verse las caras en la penúltima jornada liguera, que apunta a ser decisiva para ambos, si no 'pinchan' antes.

Y el de Viana do Castelo está protagonizando una temporada magnífica. Para el recuerdo. Acertó de pleno tomando la decisión de regresar a Portugal tras vivir un par de experiencias en Barça y Wolves que no surtieron efecto. Recuperaría la sonrisa cerquita de casa, de la mano de un Rúben Amorim que le exprimiría al máximo.

Trincao, una de las estrellas de este Sporting CP / @SportingCP

Lo lleva todo al día. Al 'dedillo'. Es muy escrupuloso, cuida su alimentación al detalle y se acuesta temprano. La disciplina de Cristiano Ronaldo es todo un ejemplo a seguir, llevando a raja tabla una rutina que le ha brindado un estado físico óptimo. Es de los pocos 'supervivientes' en una plantilla que ha ido sufriendo varias plagas de lesiones a lo largo del curso. En definitiva, que se ha convertido en un futbolista completísimo, deseado por media Europa.

EN LISBOA TIENEN UN PLAN

Por ello, en los despachos del José Alvalade ya se han puesto manos a la obra para acelerar su proceso de renovación, tal y como aseguran en A Bola. Un par de semanas atrás, SPORT conversó con Filipa Reis, periodista del citado medio, para corroborar los rumores de que en Mánchester iban a ir a por él y sí, si la oferta supera esos 80 'kilos' de cláusula - también negociables -, habría muchas posibilidades de que acabe haciendo las maletas en verano. Le sobra ambición y tendría ganas de dar ese salto definitivo en su carrera.

Francisco Trincao se destapa en el Sporting CP / @trincao

Todavía restan dos años y 'pico' de contrato, pero el cuadro lisboeta tiene convincente plan entre manos: hacerle capitán. Su idea, pues, es que Trincão se una la estructura de capitanes del equipo, sobre todo porque Morten Hjulmand, actual poseedor del brazalete, también está en el punto de mira y en el club se temen un ataque por él. El proceso de renovación ya está en marcha: incluirá uno o dos años más, un aumento salarial y el brazalete de capitán.