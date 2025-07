Arturo Vidal admite que el accidente ebrio con su Ferrari le "cambió la vida"

El internacional chileno Arturo Vidal admitió que el accidente automovilístico que sufrió durante la celebración de la Copa América 2015 en Chile, a bordo de su nuevo Ferrari y ebrio, fue un punto de inflexión en su carrera y le cambió la vida.

Diez años después de aquel episodio, el exfutbolista del F.C. Barcelona ha asegurado en su programa 'El Reinado', emitido en la plataforma audiovisual YouTube, que el apoyo de la hinchada y del presidente de la Federación de Chile, el polémico Sergio Jadue, fue clave en su carrera deportiva.

"De pasar de una situación en la que me podría haber pasado cualquier cosa a mí o a Marité (su pareja) en ese momento, estar jugando dos días después no es fácil, pero la gente me mostró el cariño; sí, a muchos no les gustó, pero mucha gente me apoyó en ese momento", afirmó el volante, entonces futbolista del Juventus italiano.

"Ese fue el momento en el que creció el hambre y la confianza que esa copa se tenía que quedar acá. De los errores he aprendido muchas cosas y ese fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Más encima, estando en la selección, peleando por algo que todos pensábamos que tenía que quedarse acá, y me pasa algo así... que me hubiese pasado algo peor, que me hubieran sacado de ahí, de mi equipo y se me acababa la carrera. Muchos pensamientos", agregó.

Vidal, actualmente capitán de Colo Colo, estrelló su vehículo en una autopista próxima a Santiago de Chile en su día de descanso tras el primer partido de la Copa América 2015 frente a México (3-3), y fue detenido por oficiales del cuerpo de Carabineros de Chile.

Pero las gestiones de la federación chilena ante las autoridades policiales e, incluso, la apelación al Gobierno (entonces presidido por Michelle Bachelet) permitieron que se le perdonara y se reintegrara a la disciplina de La Roja, que en ese torneo levantó su primer título continental.

Según relató el periodista Christian González en un amplio reportaje del diario La Tercera, el controvertido Jadue, después principal implicado en el caso de corrupción mundial llamado 'FIFAgate', llamó incluso al Palacio de La Moneda (sede del Gobierno chileno) para solicitar el perdón a Vidal.

Una maniobra para tratar de limpiar la imagen del futbolista, al que el entonces seleccionador, el argentino Jorge Sampaoli, quería expulsar, y que Jadue urdió con el representante del jugador, Fernando Felicevich, que incluyó una recordada rueda de prensa en la que se le pidió que se excusara con lágrimas.

Diez años después, Vidal recordó que dos días después recuperó "el cariño de la gente en el estadio y fue maravilloso".

"Me cambió mucho mi forma de pensar y de vivir; por eso siempre he sido agradecido de la selección y siempre voy a estar por todos esos detalles", resaltó el centrocampista del Cacique, quien en el siguiente partido de la Copa América 2015, frente a Bolivia, salió en el equipo titular.

Chile acabaría ganado aquella Copa América, la primera de su historia, en una definición por penaltis frente a Argentina.