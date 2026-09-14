Arthur recupera la sonrisa en el Santos de Neymar

La carrera futbolística de un jugador puede dar mil vueltas. Puede vivir un sueño y estar en el mejor club del mundo así como estar apartado en tu club o encadenar lesión tras lesión. Arthur Melo era considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño, pasó por algunos de los mejores clubes de Europa con muchos altibajos, y ahora ha vuelto a 'casa' para recuperar su mejor fútbol en el Santos.

Lanzamiento al estrellato

Arthur aterrizó en el Barça en verano de 2018 con la difícil papeleta de ocupar el vacío dejado por Andrés Iniesta. Las expectativas alrededor del brasileño eran muy grandes y, a los 22 años que tenía, podía ser complicado de gestionar.

Arthur Melo, en la Juventus / Juventus FC

Tras una primera temporada realmente buena en la que disputó 44 encuentros, pero que terminó con el triste desenlace en Anfield, en la segunda su participación bajó de manera notable. Las necesidades económicas del club desembocaron en su salida a la Juventus en un intercambio por Miralem Pjanic.

Sin rumbo

En el conjunto bianconero tuvo dos temporadas con una treintena de partidos en cada una, aunque con poca continuidad y saliendo del banquillo habitualmente. Sin embargo, con la llegada de Massimiliano Allegri, Arthur tuvo que buscar una salida y, temporada tras temporada, encadenó tres cesiones consecutivas en Liverpool, Fiorentina y Girona.

En busca de jugar con mayor regularidad, a excepción de la experiencia en la entidad 'viola', no la encontró. Finalmente, tras la experiencia en el Girona, optó por volver a los orígenes y regresar al Gremio.

Trascendental Arthur

En el club que le vio dar el salto al fútbol europeo, disputó un total de 36 encuentros en dos campañas. A cotninuación, tuvo que volver a la Juventus y, mientras buscaba encontrar un acuerdo de desvinculación, participó en la pretemporada con normalidad.

Unas semanas después de poner fin a su relación con la 'Juve', se unió al Santos, donde está teniendo un impacto muy positivo. En los tres partidos (tres victorias) que ha disputado, todos ellos saliendo del banquillo, ha jugado 78 minutos en los que lleva: 2 pases clave, 81% de precisión en el pase, 7 faltas recibidas, 7 recuperaciones, 7/9 duelos y 3 carreras progresivas.

Un equipo de dulce

El Santos no pierde desde el 27 de agosto, en el choque de ida de los cuartos de final de la Copa Brasil ante el Palmeiras (3-0). Desde entonces, cinco partidos consecutivos sin perder que se resumen en cuatro victorias -entre las que se encuentran la del duelo de ida de los cuartos de la Conmebol Sudamericana contra el Atlético Mineiro (2-0)- y un empate. En liga, está décimo con siete puntos de ventaja sobre el descenso.

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Este buen momento ha coincidido con las incorporaciones del propio Arthur y de otro 'crack' como Philippe Coutinho. De esta forma, Neymar Jr. ha completado el 'reencuentro' con su 'grupo de amigos', tras incorporar a Gabigol en enero. Sin duda, un grupo de futbolistas que todavía quieren dejar destellos de su calidad.