Arthur y Neymar, reencuentro con aroma a Barça en Brasil

El partido entre Grêmio y Santos, disputado este fin de semana y que terminó con empate (1-1), dejó una de esas imágenes con aroma azulgrana. Al término del encuentro se reencontraron Arthur Melo y Neymar Jr., dos exjugadores del FC Barcelona que mantienen una estrecha amistad desde hace años.

Neymar, lesionado, no pudo participar en el choque, mientras que Arthur fue titular y disputó 64 minutos antes de ser sustituido. Tras el pitido final, ambos se saludaron efusivamente y protagonizaron un intercambio de camisetas que despertó la nostalgia culé.

Arthur, firmando la camiseta que regaló a Neymar / SPORT

El centrocampista, hoy pieza clave en el Grêmio, compartió el momento en su cuenta de Instagram con un mensaje de cariño hacia su compatriota: “Feliz de volver a verte, mi hermano. Puede que pronto vuelva a hacer lo que le gusta en la cancha. Siempre apoyándote a ti y a tu éxito”.

Neymar, firmando la camiseta que regaló a Arhur / SPORT

No es la primera vez que Neymar y Arthur se cruzan en el presente del fútbol brasileño. El pasado mes de enero, el delantero del Santos intentó convencer a su amigo para que se sumara a su proyecto en Vila Belmiro. El club paulista estaba dispuesto a firmar al centrocampista, pero finalmente Arthur priorizó continuar su carrera en Europa, fichando por el Girona.

Arthur vuelve a disfrutar en Brasil

El tiempo, sin embargo, ha llevado a Arthur de regreso a Brasil. Y lo ha hecho con protagonismo. Desde su llegada a Grêmio, el exblaugrana ha disputado cuatro partidos como titular, con una media cercana a los 80 minutos por encuentro, y dejando actuaciones muy destacadas, como en la última jornada en la victoria por 3-1 frente al Vitória.

El reencuentro entre Arthur y Neymar es también un guiño al Barça, donde ambos compartieron vestuario en etapas distintas pero que los unió en la identidad culé y en la amistad personal que aún conservan. El futuro dirá si vuelven a coincidir sobre un terreno de juego, pero de momento el fútbol brasileño ya ha recuperado una de esas postales que conectan pasado y presente.