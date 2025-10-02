Fútbol Internacional
Arthur y Neymar, reencuentro con aroma a Barça en Brasil
Los dos ex blaugrana, a los que les une una gran amistad, coincidieron tras el Gremio-Santos
El partido entre Grêmio y Santos, disputado este fin de semana y que terminó con empate (1-1), dejó una de esas imágenes con aroma azulgrana. Al término del encuentro se reencontraron Arthur Melo y Neymar Jr., dos exjugadores del FC Barcelona que mantienen una estrecha amistad desde hace años.
Neymar, lesionado, no pudo participar en el choque, mientras que Arthur fue titular y disputó 64 minutos antes de ser sustituido. Tras el pitido final, ambos se saludaron efusivamente y protagonizaron un intercambio de camisetas que despertó la nostalgia culé.
El centrocampista, hoy pieza clave en el Grêmio, compartió el momento en su cuenta de Instagram con un mensaje de cariño hacia su compatriota: “Feliz de volver a verte, mi hermano. Puede que pronto vuelva a hacer lo que le gusta en la cancha. Siempre apoyándote a ti y a tu éxito”.
No es la primera vez que Neymar y Arthur se cruzan en el presente del fútbol brasileño. El pasado mes de enero, el delantero del Santos intentó convencer a su amigo para que se sumara a su proyecto en Vila Belmiro. El club paulista estaba dispuesto a firmar al centrocampista, pero finalmente Arthur priorizó continuar su carrera en Europa, fichando por el Girona.
Arthur vuelve a disfrutar en Brasil
El tiempo, sin embargo, ha llevado a Arthur de regreso a Brasil. Y lo ha hecho con protagonismo. Desde su llegada a Grêmio, el exblaugrana ha disputado cuatro partidos como titular, con una media cercana a los 80 minutos por encuentro, y dejando actuaciones muy destacadas, como en la última jornada en la victoria por 3-1 frente al Vitória.
El reencuentro entre Arthur y Neymar es también un guiño al Barça, donde ambos compartieron vestuario en etapas distintas pero que los unió en la identidad culé y en la amistad personal que aún conservan. El futuro dirá si vuelven a coincidir sobre un terreno de juego, pero de momento el fútbol brasileño ya ha recuperado una de esas postales que conectan pasado y presente.
