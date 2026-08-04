Arthur Melo convence a Spalletti en la Juventus

Arthur Melo está aprovechando al máximo la oportunidad que le ha brindado Luciano Spalletti. Después de regresar este verano a la Juventus tras finalizar su cesión en el Grêmio, el centrocampista brasileño de 29 años se ha convertido en una de las notas positivas de la pretemporada bianconera y sigue acumulando argumentos para continuar formando parte del proyecto.

El exjugador del FC Barcelona ha participado en los tres amistosos disputados por la Juventus durante esta preparación estival, frente al Basilea, el Standard de Lieja y el Niza, dejando buenas sensaciones y ganándose la confianza del técnico italiano.

Ese rendimiento ha tenido continuidad este lunes, cuando Spalletti hizo oficial la lista de 31 futbolistas que viajarán a la gira de pretemporada por Asia y Oceanía, en la que la Juventus se enfrentará al Chelsea en Hong Kong (5 de agosto), al Inter en Perth (8 de agosto) y cerrará su preparación frente al Palermo (11 de agosto), también en Australia.

Arthur Melo contra el Villarreal / EFE/AFP/SPORT

Spalletti destaca su actitud

Más allá de los minutos acumulados sobre el césped, Arthur ha recibido un importante respaldo por parte del entrenador juventino. Spalletti quiso poner en valor tanto la actitud del brasileño como la de Douglas Luiz, dos futbolistas cuyo futuro parecía incierto hace apenas unas semanas: "Me gusta mucho el compromiso que están mostrando y cómo han hablado en el vestuario. Porque los dos pensaban que iban a venir aquí y que los iban a dejar de lado; en cambio, se han quedado un poco sorprendidos."

El técnico explicó además que considera lógico evaluar a ambos futbolistas antes de tomar cualquier decisión definitiva: "Hay que evaluar a los futbolistas que fueron fichados, también porque hemos invertido mucho dinero en ellos. Eso demuestra que ambos tienen potencial y que han llegado a hacerse valorar a un determinado nivel."

Spalletti también quiso destacar la implicación diaria de Arthur durante estas primeras semanas de trabajo: "El hecho de darles ahora una oportunidad y comprobar que se esfuerzan, que hacen lo que tienen que hacer y que están perfectamente integrados en el equipo demuestra que son jugadores inteligentes y con calidad."

Con los elogios públicos de su entrenador y un papel cada vez más relevante durante la preparación, Arthur afronta las próximas semanas como una oportunidad para consolidarse definitivamente dentro del proyecto bianconero.