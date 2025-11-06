Arthur impresiona de nuevo

Arthur Melo vuelve a brillar en su casa, siendo de nuevo una de las grandes figuras del fútbol brasileño de la mano del Gremio. Tras su aventura en el Girona, donde se convirtió en una pieza estratégica en el centro del campo de los de Míchel, el centrocampista está firmando una temporada de élite con registros de primer nivel.

Hasta la fecha, Arthur ya ha disputado nueve partidos con el equipo brasileño, disputando un total de 737 minutos, como claro síntoma de su importancia sobre el terreno de juego. El exazulgrana está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, con unos números que lo sitúan entre los medios más fiables y completos del panorama internacional.

Pese a su excelente momento de forma, Arthur sigue sin recibir la llamada de la selección brasileña. El ex del Girona o FC Barcelona ha hecho méritos de sobra para regresar al combinado nacional, sin embargo, Carlo Ancelotti ha optado por otros perfiles en la última convocatoria. En concreto, el técnico italiano ha apostado por Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Paquetá (West Ham) para la medular.

Pero Arthur Melo vuelve a ser ese futbolista que cautivó al mundo del fútbol con su dominio del balón, su visión de juego y su inteligencia sobre el césped. Si nos centramos en los números, el ex del Barça tiene un 94% de acierto en el pase, igualando el mejor registro de Fabinho y muy por encima de Guimarães (85%), Santos (84%) o Casemiro (82%).

Cabe destacar que además su precisión se acrecienta en campo contrario, donde alcanza un 95% de efectividad. Asimismo, Arthur es el jugador con más toques por partido (65,8) y más balones recuperados (7,1), consolidándose como un mediocentro con capacidad tanto para construir como para destruir juego. En apartados defensivos, también lidera con 2,4 entradas por encuentro y 67% de duelos ganados.

No se trata solo de sensaciones, sino también de cifras que reflejan el impacto de Arthur sobre el terreno de juego. En estos momentos, es un futbolista plenamente diferencial, con una comprensión del juego excepcional, criterio con el balón y una gran solidez defensiva. Por ello sorprende que Ancelotti no se haya fijado en él para la selección, ya que pocos centrocampistas están rindiendo actualmente a su nivel.