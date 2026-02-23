Arthur gana galones en el Gremio

A sus 29 años, Arthur Melo vive un momento de reconstrucción futbolística tras regresar a Grêmio Foot‑Ball Porto Alegrense, el club que lo formó y catapultó hacia Europa en 2018.

Su retorno, acordado en agosto de 2025 en calidad de cedido por la Juventus, ha dado ya señales mixtas de rendimiento, pero con un impacto general positivo en el juego colectivo del tricolor gaúcho.

Ahora, Arthur, que suma minutos en todos los partidos de su equipo en el Brasileirao, ha anunciado que portará el dorsal '8' en el 'Rei de Copas' tras ser liberado por Edenilson, fichado por el Botafogo en este mercado de invierno.

El centrocampista vistió el '8' en el FC Barcelona por primera vez tras salir del Gremio, y lo llevó también en los partidos que disputó con el filial del Liverpool en la temporada 2022/23, así como en la selección brasileña. En el tricolor, coge el relevo de otras leyendas de la entidad como Paulo Isidoro, Maicon, Gessy, Osvaldo o Goiano.

Según datos de GioScore de la temporada 2025/26, su promedio de valoración ronda los 6,9 puntos, aunque no ha sumado cifras en su carpeta particular de goles y asistencias. Aun así, su protagonismo se centra en el juego del equipo. El ex de equipos como Barça o Girona mantiene una precisión de pase más allá del 90%, por lo que sigue destacando con su perfil de constructor.

Este lunes, el Gremio venció al Juventude en el Campeonato Gaúcho en la tanda de penaltis tras empatar a 1 tanto en la ida como en la vuelta. Melo disputó los 90 minutos con su nuevo '8' y vio la tarjeta amarilla en el minuto 44.

El regreso al tricolor y el contrato con Juventus

Arthur llegó a Porto Alegre tras varias temporadas de cesión por Europa, donde alternó pasos por Girona, Liverpool y Fiorentina sin consolidarse como indiscutible. La cesión al Gremio se extiende hasta junio de 2026, con negociaciones en curso sobre una posible extensión más allá de esa fecha, aunque ha admitido públicamente que existe “complicación” en acordar esos términos con la Juventus.

El Gremio ya está manteniendo conversaciones con la Juventus para cerrar la operación por una cifra sensiblemente inferior a la pretendida por el conjunto italiano, que estaría demandando una cifra cercana a los 10 millones de euros, con el objetivo de concretar una transferencia definitiva y asegurar la continuidad del mediocampista. En la 'Vecchia Signiora' tiene contrato hasta junio de 2027.

Más allá de cuestiones contractuales, su voluntad expresada de quedarse contrasta con la necesidad del club de definir su futuro en el proyecto deportivo de cara a 2026, en un contexto de cambio de entrenador y reestructuración tras la salida de Mano Menezes a finales de 2025.