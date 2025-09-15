Arteta: "Valverde es un referente para mí"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, agradeció las palabras que le dedicó el técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, que lo calificó como "uno de los mejores entrenadores del mundo", y aseguró que el preparador del equipo rojiblanco es "un referente" para él.

"Ernesto lleva 20 años en esta profesión y en cada sitio en el que ha estado ha dejado éxitos y también una huella por su forma de comportarse, su humanidad y una forma de hacer las cosas que le separa del resto de entrenadores", alabó Arteta en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones que enfrentará a ambos equipos este martes en San Mamés.

El técnico donostiarra, que confirmó la baja para este encuentro del noruego Martin Odegaard, aseguró que le apetece "mucho experimentar lo que se vive" en 'La Catedral', estadio en el que se estrena, y enfrentarse a un rival que la "va a exigir mucho" en este estreno en la 'Champions' para ambos conjuntos.

"El partido de pretemporada nos sirvió para coger algo de información y tener buenas sensaciones, pero mañana será otro mundo. Esto es la 'Champions'. Cambia el contexto y subirá el nivel de los dos equipos", respondió en relación al amistoso que les enfrentó el 9 de agosto en el Emirates resuelto con un claro triunfo de los 'gunners' por 3-0.

De cara al partido, Arteta señaló que su objetivo es tratar de evitar que el Athletic les "lleve a hacer lo que ellos quieren". "Cuando tienen esos buenos momentos son peligrosísimos y en casa tienen capacidad para generar de distintas maneras. Tienen muchas variables en función del contexto del partido. Nos conviene un partido diferente a eso, desactivar sus cualidades e imponer las nuestras", explicó Arteta.