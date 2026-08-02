Arteta responde a los rumores sobre Vinicius y Julián Álvarez

El Arsenal no se conforma. Después de conquistar la Premier League la pasada temporada y quedarse a las puertas de levantar la Champions League, tras caer en la final ante el PSG, el conjunto de Mikel Arteta afronta el nuevo curso con la intención de seguir elevando el nivel de una plantilla que ya domina en Inglaterra. El técnico vasco y la dirección deportiva continúan muy activos en el mercado de fichajes, con el objetivo de incorporar más talento para mantenerse en la élite europea.

En ese contexto han aparecido en las últimas semanas rumores que vinculan al Arsenal con Vinicius Jr. El extremo brasileño del Real Madrid ha sido relacionado con el campeón inglés en distintas informaciones publicadas en Inglaterra, que apuntan al atacante madridista como uno de los grandes objetivos para dar un salto de calidad al ataque 'gunner'. Aunque se trata de una operación de enorme complejidad, el nombre de Vinicius ha ganado fuerza como uno de los grandes sueños del club londinense.

Las palabras de Arteta

En ese sentido, tras la victoria del Arsenal frente al Girona (1-4) en el Trofeu Costa Brava disputado en Montilivi, Arteta fue preguntado precisamente por esa posibilidad, aunque evitó entrar a valorar directamente el caso concreto del futbolista del Real Madrid.

"Vinicius Jr., sé que probablemente no quieras hablar de él específicamente, pero ¿pueden los aficionados esperar más fichajes?", le preguntó un periodista en la rueda de prensa posterior al encuentro.

La respuesta del entrenador dejó claro que el club sigue trabajando para reforzar la plantilla: "Bueno, estamos muy activos, intentando mejorar y evolucionar al equipo. Esperamos movimientos en las próximas semanas, queremos mejorar. Somos muy ambiciosos".

Arteta tampoco quiso mojarse sobre otro de los nombres que más suenan para reforzar el ataque 'gunner', el de Julián Álvarez. El delantero argentino del Atlético de Madrid lleva tiempo siendo vinculado con el Arsenal por la prensa inglesa, que asegura que el campeón de la Premier mantiene el interés en incorporarlo este verano. Sin embargo, el técnico fue tajante cuando se le preguntó por él: "No voy a hablar de un futbolista que no es nuestro".

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Quien sí recibió el respaldo público de su entrenador fue Viktor Gyökeres. En las últimas semanas habían aparecido especulaciones que incluso apuntaban a que el delantero sueco podría entrar en una hipotética operación para facilitar la llegada de Julián Álvarez, pero Arteta las zanjó de forma contundente al asegurar que "Gyokeres se va a quedar", cerrando la puerta, al menos por ahora, a cualquier salida del atacante.