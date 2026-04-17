Arteta quiere dar el golpe definitivo a la Premier contra el Manchester City: "Vamos a ganar"

El Arsenal encara uno de los partidos más determinantes de la temporada con la visita al Etihad Stadium para medirse al Manchester City, y Mikel Arteta dejó claro, en la rueda de prensa de este viernes, que su equipo no piensa especular. Líderes de la Premier League con 70 puntos, seis por encima de los 'sky blues' -aunque con un partido más-, los 'gunners' se presentan ante una oportunidad de oro para dar un golpe casi definitivo al campeonato. El técnico español no quiso desmerecer lo logrado hasta la fecha: "Nos hemos ganado el derecho a estar en esta posición. Vamos a prepararnos para ganar, sin pensar en otra cosa".

La enfermería sigue llena

El duelo llega condicionado, una vez más, por las bajas. Bukayo Saka no estará disponible, una ausencia de peso en el ataque londinense. Más optimismo existe con Noni Madueke, que terminó tocado en el último encuentro, pero podría entrar en la convocatoria si responde bien en la última sesión. En el aire siguen nombres importantes como Martin Ødegaard, Jurrien Timber y Riccardo Calafiori, todos ellos cerca de reaparecer, pero pendientes de una evaluación definitiva. "Algunos están muy cerca, pero el tiempo es corto. Los probaremos y decidiremos", explicó el técnico vasco.

Noni Madueke, durante la vuelta de los cuartos de final de la Champions entre Arsenal y Sporting / EFE

Pese a este escenario, el entrenador quiso poner en valor la capacidad de su equipo para adaptarse a lo largo del curso. "No es habitual estar donde estamos con todas las lesiones que hemos tenido, pero lo hemos conseguido gracias a la mentalidad y a la respuesta de los jugadores", insistió.

Maestro y alumno, ante una nueva batalla por el título

Enfrente estará el equipo de Pep Guardiola, dominador del fútbol inglés en los últimos años. Arteta no escatimó elogios hacia su rival, al que calificó como "uno de los mejores equipos que ha visto esta liga", pero también dejó claro que su equipo sabe a qué se enfrenta: "Llevamos meses compitiendo en todos los contextos. Sabemos lo que tenemos que hacer y tendremos que demostrarlo otra vez".

El técnico vasco evitó entrar en cálculos sobre el impacto del resultado en la clasificación. Ni siquiera contempló el empate como un buen negocio: "No vamos a perder tiempo pensando en eso. Salimos a ganar cada partido, y este no es diferente". Una declaración que refleja la ambición de un Arsenal que quiere volver a ser campeón de la Premier 22 años después.

Los 'gunners' llegan tras sellar su clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League, después de superar al Sporting de Lisboa en una eliminatoria marcada por la falta de fluidez en el juego. Arteta valoró el logro, aunque rebajó cualquier euforia: "Es muy importante para el club estar entre los mejores, pero ahora tenemos que utilizar esa energía para lo que viene".

El técnico español también puso el foco en la fortaleza mental como uno de los factores clave para afrontar un partido de este calibre. "La actitud y la mentalidad son fundamentales. Hemos mejorado mucho en ese aspecto, pero tenemos que volver a demostrarlo", señaló. Con la Premier en juego y el City al acecho, el Arsenal se presenta en el Etihad con la oportunidad de sentenciar… o de reabrir por completo la lucha por el título.