Arteta contrata a un entrenador especialista en saques de banda que ya estuvo en el Liverpool de Klopp

El Arsenal empieza a creérselo. El último empate del City ante el Brighton, que ya se ha dejado seis puntos en las últimas tres jornadas, sigue ampliando la distancia entre ambos en la lucha por la Premier. Se avecinan unos meses clave y, a falta de 17 jornadas, los 'gunners' no desaprovechan ninguna oportunidad para reforzar sus opciones de conquistar el título liguero después de 22 años.

Prueba de ello es que 'The Times' apunta que el conjunto londinense ha incorporado a Thomas Gronnemark, entrenador especialista en saques de banda. El danés cuenta con un currículum interesante: trabajó con Klopp en el Liverpool entre 2018 y 2023 y también colaboró como consultor en el Brentford.

Precisamente los 'bees' son el equipo más efectivo de la Premier marcando desde saques de banda desde el inicio de la pasada temporada, con nueve goles. En cambio, el Arsenal es uno de los cinco clubes que aún no ha logrado anotar en ninguna ocasión de este tipo durante ese mismo período. Es una tendencia al alza en Inglaterra: el curso pasado se marcaron 20 goles tras saques de banda, y en la actual temporada ya van 25.

Gronnemark y Klopp durante su etapa en el Liverpool / X

Durante la etapa de Gronnemark en el Liverpool, las estadísticas de posesión de los 'reds' en saques de banda pasaron del 45,4% al 68,4%, subiendo del 18º al primer puesto en esa métrica. Ese trabajo ayudó, por ejemplo, a Andy Robertson a aumentar la distancia de sus lanzamientos de 19 a 27 metros.

Las jugadas a balón parado son una de las mayores amenazas del Arsenal. Este curso ya suman 14 goles de esta manera, aunque ninguno procedente de un saque de banda, una asignatura pendiente que buscarán mejorar con la llegada de Gronnemark. Hasta ahora, Arteta ha potenciado la calidad de Declan Rice en los desplazamientos largos, buscando cada vez con más frecuencia el área rival.

"Entrenadores, jugadores, comentaristas y aficionados subestiman los saques de banda, considerándolos algo que simplemente hay que hacer y ver qué pasa", declaró Gronnemark a la BBC. "Si esperas que los futbolistas profesionales sean lanzadores de clase mundial sin entrenador, eres bastante optimista. En general, el nivel es bastante bajo. Centrarse en los saques de banda puede salvar la vida de los clubes pequeños, como técnica para sobrevivir", añadió.