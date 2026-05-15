Arteta: "Estamos más cerca, tenemos que ser mejores que la oposición"

Hay que remontarse a la temporada 2003/04 para presenciar la última vez que el Arsenal conquistó la Premier League, en donde había un tal Thierry Henry liderando la delantera 'gunner'. Después de 22 años, Mikel Arteta puede ganar una liga inglesa para agrandar las vitrinas del Emirates Stadium.

El Arsenal (79 ptos.) le saca una ventaja de 2 puntos al Manchester City (77 ptos.) de Pep Guardiola. A falta de dos encuentros para dar la Premier por acabada, la liga inglesa está muy ajustada. Por un lado, los 'Gunners' se enfrentarán a Burnley y Crystal Palace; por otro, los 'Citizens' a Bournemouth y Aston Villa.

City vs Arsenal: el duelo por la Premier League / SPORT.es

El próximo lunes 18 de mayo a las 21:00 h, el Arsenal tiene la oportunidad ante el Burnley de desmarcarse de los 'Sky Blues' para llevarse la Premier. Una victoria ante los 'Clarets' podría dar por campeón a los 'Gunners' si el City cae ante el Bournemouth, ya que el Arsenal le sacaría 5 ptos. de ventaja a los 'Citizens'.

"Eso solo pasa en esta liga, pero te impulsa a ser aún mejor. Así que todavía tenemos que dar ese paso de cerrar el trato y esa es la oportunidad que tenemos en los próximos tres días", expresó Arteta en una entrevista con 'Sky Sports'.

"Muchas cosas tienen que coincidir porque el nivel aquí en la Premier League es extraordinario, pero ahora estamos más cerca", añadió el técnico del Arsenal.

La victoria del Arsenal ante el West Ham lo mantiene en el liderato de la Premier League y depende de sí mismo para ganar el título / EFE

El entrenador español explicó el gran esfuerzo colectivo que ha supuesto hasta día de hoy llevar al Arsenal a luchar por la Premier desde el día de su nombramiento en 2019: "Obviamente, hay muchísimas personas que contribuyen a diario a crear y construir lo que, a nuestro juicio, era el mejor camino y la mejor manera de hacerlo".

Tras tres segundos puestos consecutivos, los de Arteta quieren levantar el trofeo esta temporada. "Hay que ganárselo día a día, adaptarse a las circunstancias, moldearlo, cambiarlo, y cuando los dueños demuestren la ambición que tienen, cuando nuestros seguidores demuestren la ambición que tienen, cuando el equipo, los jugadores, todo el personal demuestren la ambición que tienen, al final llegará", declaró Arteta.

Si tenemos en cuenta la trayectoria y lo que hemos construido en los últimos años, y especialmente en los últimos cuatro años en términos de consistencia, la cantidad de puntos y victorias, ya deberíamos tener algunos trofeos importantes Mikel Arteta — Entrenador del Arsenal

Con Ben White en 'fuera de juego', el técnico español insistió en la importancia de adaptarse a las circunstancias para "seguir siendo muy competitivo y resiliente", siendo esto un elemento clave para llevarse el título.

Ben White, jugador del Arsenal, se lamenta / AFP

"El equipo lo ha demostrado durante los últimos 10 meses. Quedan tres partidos. Lo único que tenemos que hacer es ganarnos el derecho a ser mejores que la oposición. Eso va a suponer una gran probabilidad de ganar el partido y luego lo demás vendrá solo", reafirmó.

Aunque el Burnley sea ya un equipo de Championship, el técnico 'gunner' pronostica un "partido difícil" en donde la clave del éxito para él reside en "analizar todas las circunstancias y luego seguir tu intuición".

La euforia de Arteta que estará en la final de Champions / DPA vía Europa Press

A un paso de ser campeón, el Arsenal mira a la lejanía la final de la Champions League ante el PSG. Asimismo, antes de intentar conquistar Budapest, Arteta y 'sus chicos' tienen la mirada puesta en el partido del lunes, que puede devolverle una Premier a los 'gunners' algo más de dos décadas después.