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Fútbol Internacional

El Arsenal saca los colores a un City sin Rodri

El actual campeón de la Premier pasó por encima de los de Maresca y se llevó con justicia la final de la Community Shield

Kai Havertz celebra el segundo tanto contra el Manchester City

Kai Havertz celebra el segundo tanto contra el Manchester City / DIMITRIS LEGAKIS

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Iker Kind

Iker Kind

El Arsenal se proclamó campeón de la Community Shield en una final descafeinada en cuanto a competitividad. El conjunto de Mikel Arteta goleó a un Manchester City en construcción (3-0) y sin algunas de sus piezas clave en el centro del campo. Del mismo modo que en 2023, fueron los 'gunners' los que se impusieron al equipo de Mánchester y levantaron el trofeo.

Arsenal - Manchester City

Final de la Community Shield

3
0
Alineaciones
ARSENAL
Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, m. 60); Lewis-Skelly (Zubimendi, m. 75), Guimaraes (Rice, m. 46), Odegaard (Eze, m. 84); Tzolis, Madueke (Saka, m. 60), Havertz (Gyokeres, m. 75).
MANCHESTER CITY
Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly (Guehi, m. 53); Anderson (Lewis, m. 60), Kovacic (Nico, m. 79), Foden (Cherki, m. 60); Semenyo, Doku (Grealish, m. 46), Haaland (Marmoush, m. 53)
Goles
1-0, m.1: Calafiori. 2-0, m. 28: Havertz. 3-0, m 48: Odegaard.
Tarjetas
Amonestación con tarjeta amarilla a Foden (m. 24) y a Gvardiol (m. 53) en el Manchester City y a Calafiori (m. 38) y a Odegaard (m. 84) en el Arsenal.
Incidencias
Partido correspondiente a la final de la Community Shield y disputado en el Principality Stadium (Cardiff) ante 73.931 espectadores.

Al aficionado prácticamente no le dio tiempo a pestañear antes de que el Arsenal se avanzara en el marcador. Un pase maravilloso de Lewis-Skelly dejó en evidencia a la defensa del City y Calafiori, completamente solo, engañó a Donnarumma para adelantar a los 'gunners' en el partido. Concretamente a los 23 segundos de partido. Los de Maresca no habían ni tocado el balón.

El gol de Calafiori se convierte en el más tempranero de la historia de la Community Shield, batiendo el récord de Bobby Owen en 1968 (35 segundos). En menos de medio minuto quedó plasmada la diferencia entre Arsenal y Manchester City a día de hoy. Los de Arteta son un equipo muy trabajado y consolidado, mientras que el proyecto de Enzo Maresca necesitará tiempo.

El Arsenal, celebrando el gol inicial de Calafiori

El Arsenal, celebrando el gol inicial de Calafiori / DIMITRIS LEGAKIS

Una de las ausencias más sonadas fue la de Rodri. El City acusó la baja de su pilar en el centro del campo y sufrió para encadenar posesiones largas y defender por dentro. El Arsenal llevaba más peligro en los ataques y aprovechó otro evidente error defensivo para meter el segundo. Un centro de Tzolis fue teledirigido a la cabeza de Havertz y acabó en gol. Donarumma pudo hacer más.

Haaland y Foden tuvieron dos ocasiones para recortar distancias, pero David Raya volvió a demostrar que es uno de los mejores porteros del mundo. Los de Maresca acabaron pidiendo la hora en el primer tiempo, cuando el Arsenal tuvo una oportunidad clara de ampliar más la ventaja. Donnarumma paró un disparo de Odegaard, pero el noruego cazó el rechace y Gvardiol tuvo que sacarla bajo palos.

Mikel Arteta, durante la final de la Community Shield

Mikel Arteta, durante la final de la Community Shield / DIMITRIS LEGAKIS

Los de Arteta no levantaron el pie del acelerador y afrontaron la segunda parte del mismo modo que la primera. De nuevo Tzolis encontró solo a un compañero, en esta ocasión Odegaard, que delante de Donnarumma amagó, el italiano se lanzó hacia un lado, y el noruego solo tuvo que empujarla. Un gesto técnico maravilloso que sentenciaba definitivamente la final.

Última media hora descafeinada

La última media hora del encuentro fue algo descafeinada. Ninguno de los dos equipos apretó más de la cuenta y los entrenadores decidieron sacar a algunos titulares y priorizar el descanso en esta pretemporada. El Arsenal cedió la posesión al Manchester City, que volvió a encontrarse con un imperial Raya. El español sacó un disparo muy potente de Semenyo para mantener la portería a cero.

Noticias relacionadas y más

En el partido quedó demostrado que la diferencia actual entre Arsenal y Manchester City es bastante grande. El conjunto 'citizen' deberá reponerse de la marcha de Pep Guardiola y afrontará una temporada en la que no partirá como favorito en ninguna competición. Una situación extraña después de varios años siendo uno de los equipos más temidos de Europa y el más temido de Inglaterra.

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