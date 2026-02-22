El Arsenal revive los fantasmas en la Premier con Guardiola al acecho

En diciembre de 2019, tras la salida de Arsène Wenger y la corta y convulsa etapa de Unai Emery, Mikel Arteta aterrizaba en el banquillo del Arsenal con la misión de enderezar y llevar al éxito al equipo de su vida. Desde entonces, gracias al personal estilo de dirigir del técnico vasco y al respaldo económico y moral del club, el crecimiento de los londinenses ha sido exponencial. Sin embargo, parece que en la mentalidad del equipo todavía queda algo de ese gen perdedor que acostumbra a acompañar a los ‘gunners’, quienes, a pesar de ser integrantes del ‘Big Six’, no ganan la Premier League desde la temporada 2003/2004.

Este año, por fin, parecía ser el indicado. Líderes en la fase de liga de la Champions, habiendo hecho pleno de puntos, y en la cima de la Premier a principios de febrero con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, todo parecía ir rodado para conseguir de una vez por todas el preciado título. Pero, de nuevo, al Arsenal le están volviendo a temblar las piernas en el momento decisivo en la pugna con el equipo de Guardiola. Prueba de ello es el encuentro del pasado miércoles ante los Wolves, en el que los de Arteta dieron la victoria por sentada ante los colistas y se dejaron remontar un 0-2 con el gol definitivo en el añadido de Tom Edozie para certificar el empate a dos.

Con el pinchazo ante el colista, el Arsenal tan solo suma nueve puntos de los últimos 18 / AP

Con este resultado, el Manchester City de Pep podría ponerse a tan solo dos puntos de los ‘gunners’ si gana su partido aplazado ante el Crystal Palace. Así las cosas, ambos conjuntos dependen de sí mismos para ganar el título, aunque los ‘cityzens’ tienen la ventaja de que recibirán a los londinenses en el Etihad Stadium el próximo 18 de abril.

Campaña perfecta de una plantilla de primer nivel

Aun así, no hay que desmerecer para nada la grandísima temporada del Arsenal. El consolidado cuadro dirigido por Mikel Arteta había sido hasta hace poco el equipo más sólido y regular de Europa. Haciendo gala de un juego de ataque vertiginoso y de las jugadas a balón parado, además de su fortaleza defensiva – han encajado 20 goles en Liga y 4 en Champions – y de la presión alta, han logrado obtener unos resultados espectaculares. A ello hay que sumarle la gran profundidad de plantilla que ha permitido al preparador donostiarra hacer rotaciones sin que el equipo se resienta en demasía.

El Arsenal ha hecho pleno de puntos en la fase de liga de la Champions / EFE

Al límite de sus fuerzas

Pero, todo tiene un límite. Como ya advirtió Guardiola pocos años atrás cuando los 'sky blues' optaban a todo, es muy complicado ganar todos y cada uno de los títulos. En un calendario sobrecargado de partidos en el que no hay prácticamente descanso, resulta complejo mantener el ritmo, la tensión competitiva y la concentración en todos los encuentros durante los 90 minutos. Probablemente por eso el juego de los ‘gunners’ se haya vuelto más previsible y su presión alta haya perdido intensidad y eficacia.

Además, hay que tener en cuenta la ya mencionada tendencia del Arsenal a no dar la talla cuando tiene todo de cara. En una Premier muy barata —con un techo de 91 unidades, muy lejos de las ligas de 99-100 puntos de la era Guardiola-Klopp—, con un Manchester City que ha tropezado en numerosas ocasiones, los ‘gunners’ están desaprovechando demasiados cartuchos para rematar la liga. Y es que en este 2026, el Arsenal suma más pinchazos que desde el inicio de curso hasta Navidad. El balance en los últimos seis partidos es de tres empates, dos victorias y una derrota, es decir, nueve puntos de 18 posibles.

Arteta no ha sido capaz de ganar la Premier no en la peor temporada del City de Pep. / X

Esto no es algo nuevo, sino que se trata de una tendencia que el conjunto de Arteta viene experimentando en las últimas temporadas. En la 22/23 llegó a estar ocho puntos por encima del City, desafiando así su dominio, pero en la segunda mitad del curso volvió a flaquear y fue superado ampliamente por los ‘sky blues’. En la siguiente campaña, la cosa estuvo reñida hasta la última jornada, pero los londinenses volvieron a morir en la orilla. Y el año pasado, no supieron aprovechar el mal momento de los de Pep y fue el Liverpool quien se hizo con el título.

Recta final por la Premier

Ahora, parece que los ‘gunners’ están reviviendo los fantasmas del pasado. Aun así, el Arsenal lo tiene todo a su favor para sobreponerse y acabar callando bocas. En las próximas semanas deberá despejar la incógnita de si se trata de un bache como tienen todos los grandes equipos durante la temporada o si vuelve a dejar escapar una Premier League que tenía en el bolsillo. Eso sí, los 'gunners' están obligados a reaccionar de forma inmediata. Este mismo domingo a las 17.30 horas visitan a un necesitado Tottenham para disputar el derbi del Norte de Londres y la siguiente semana recibirán al Chelsea en el Emirates, dos duelos de mucha enjundia que podrían decantar la balanza.