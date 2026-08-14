El Arsenal quiere cerrar otra de las operaciones del verano: Victor Osimhen

El mercado de fichajes de la Premier League mueve números realmente impresionantes. Según 'The Telegraph', el Arsenal se ha movido con fuerza estas últimas horas para atar la contratación del actual delantero del Galatasaray, Victor Osimhen.

Siempre acorde a la información, las negociaciones se han iniciado después de que el 'Galata' haya mostrado interés en el brasileño Gabriel Martinelli, valorado en unas 38,4 millones de libras, y en Ethan Nwaneri, que vuelve al Emirates tras su cesióm la pasada temporada al Olympique de Marsella.

En esas conversaciones, el Arsenal ha puesto sobre la mesa el nombre de Osimhen, por el que el club turco había rechazado hace algunos días 130 millones de euros por parte del Al Hilal saudí. A pesar de es y debido al interés de ambos clubes, las conversaciones entre ellos siguen en marcha y en Inglaterra hay buena sintonía para hacerse con el delantero nigeriano, seguramente a cambio de alguna pieza que interese en Estambul, además de una cantidad de dinero.

El mercado del Arsenal

Tras ganar la Premier League y ser finalista de la Champions League, Mikel Arteta quiere más. En este mercado de fichajes ya lleva gastados más de 170 millones de euros, principalemnte por los casi 88 millones que pagó el equipo de Londres por Bruno Guimaraes al Newcastle. Además, ha llegado el extremo griego Christos Tzolis del Brujas por 40 millones.

A todo eso hay que sumarle los 52 millones que se han pagado por hacer efectiva la cláusula de Piero Hincapié al Bayer Leverkusen tras su cesión.

Entre todos los nombres que han sonado para reforzar la plantilla 'gunner' este verano, los fichajes fallidos más sonados han sido el de Vinicius Jr., Julián Álvarez y Marc Pubill, todos en Madrid.

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Ahora, de realizarse el traspaso de Osimhen, Arteta tendrá más opciones en la punta de ataque para plantarle competencia a Viktor Gyökeres.