EFL CUP
El Arsenal, en la final de la EFL Cup y un paso más cerca del triplete
El equipo que dirige Mikel Arteta superó al Chelsea en las semifinales de la EFL Cup y ya esperan rival en la final
No hay forma de frenar al Arsenal. Los de Mikel Arteta resistieron las embestidas del Chelsea y sentenciaron la eliminatoria con un tanto de Kai Havertz en el descuento para lograr el pase a la final de la EFL Cup. Todavía queda mucha temporada por delante, pero los 'gunner' dan un paso más hacia el sueño del triplete.
EFL Cup
ARS
CHE
|Arsenal
|Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Madueke (Trossard, m.69), Gyökeres (Havertz, m.69) y Martinelli.
|Chelsea
|Sánchez; Gusto (Acheampong, m.87), Fofana, Chalobah, Hato (Estevao, m.61), Cucurella; Andrey Santos (Garnacho, m.75), Caicedo, Enzo; Joao Pedro y Delap (Palmer, m.61).
Después de la victoria de los 'gunners' en el duelo de ida en un partido lleno de alternativas, Arsenal y Chelsea se plantaban en el Emirates con el objetivo de lograr el pase a la final de la EFL Cup, aunque los de Mikel Arteta contaban con la mínima ventaja lograda en Stamford Bridge. A pesar de la importancia del encuentro, ambos entrenadores apostaron por un once con mezcla entre jugadores habitualmente titulares y suplentes.
Los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad y las continuas interrupciones que no permitieron que ninguno de los dos equipos tuvieran continuidad en el juego. En una primera mitad con apenas ocasiones, Hincapié se erigió como el jugador más peligroso del Arsenal tras un cabezazo a la salida de un córner y un remate desde fuera del área que repelió Robert Sánchez. En el Chelsea, tan solo un fuerte disparo de Enzo amenazó a los locales.
Tras el paso por los vestuarios, la igualdad volvió a reinar sobre el terreno de juego. Pasaban los minutos y, pese a los cambios y un paso adelante necesario, el Chelsea no encontraba forma de meter mano a los 'gunners'. Los de Arteta tiraron de un excelente manual de resistencia y, de la mano de Havertz, lograron sentenciar su pase a la final en el último minuto de partido (1-0).
