El Arsenal tiene una nueva estrella mundial: Edwin Quintero brilla en su debut con Independiente del Valle

Hay motivos para sonreír en las oficinas del actual campeón de la Premier League. Y es que el Arsenal puede mirar con ilusión hacia Ecuador. Allí juega Edwin Quintero, un delantero de tan solo 16 años que ya ha sido fichado por el conjunto 'gunner' y que este fin de semana ha hecho su debut profesional con su actual club, Independiente del Valle.

El joven ha marcado, además, su primer gol en la goleada por 4-0 ante Manta, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Ecuabet.

El extremo entreó al terreno de juego en el tramo final del partido (minuto 84), con el resultado ya de 3 a 0, pero solo necesitó unos pocos minutos para confirmar lo que ya se habla hace tiempo de él: que es una nueva estrella mundial.

Tras recibir un pase de Hugo Quintana, controló dentro del área y definió con personalidad para establecer el 4-0 definitivo. El broche perfecto para una noche especial.

Además, el futbolista ha dado de qué hablar por su corte de pelo. Según la tradición ecuatoriana, los jugadores más veteranos del equipo eligen el corte de pelo de los debutantes a modo de ritual de iniciación. En este caso, fue un rapado desigual y sorprendente.

Fichado desde diciembre

Aunque no había debutado aún con el conjunto de Joaquín Papa, hace tiempo que 'scouts' de todo el mundo le tienen en la libreta. El Arsenal se adelantó a todos este pasado mes de diciembre al cerrar su incorporación para cuando alcance la mayoría de edad, el 15 de agosto de 2027.

Junto a él, el club londinense también se aseguró el fichaje se su hermano gemelo, Holger Quintero, centrocampista defensivo.

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Hasta el próximo verano, ambos seguirán su proceso de formación en Independiente del Valle, uno de los clubes más grandes de Ecuador y con una cantera que ha sacado de los talentos más prometedores del país.