Arsenal - Manchester City, en directo hoy: sigue la Community Shield, en vivo

Arsenal – Manchester City

En el Arsenal veremos a dos recién llegados como son Bruno Guimaraes y Tzolis, piezas nuevas para el engranaje de Mikel Arteta. Por su parte, en el City, Maresca tendrá a un Elliot Anderson que arranca de titular y a Rulli, que espera minutos en el banquillo. Los blues vuelven a recuperar a Grealish tras su cesión.