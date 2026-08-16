En Directo
COMMUNITY SHIELD
Arsenal - Manchester City, en directo hoy: sigue la Community Shield, en vivo
Sigue la final de la Community Shield entre el Arsenal y el Manchester City
Xavi Turu
Arsenal y Manchester City se vuelven a ver las caras en la final de la COmmunity Shield en el Principality Stadium de Cardiff. Sigue el partido en directo en SPORT.
¡Todo listo en el Principality Stadium!
¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego y esto arranca en nada y menos! Ambientazo de gala en Cardiff.
Arsenal – Manchester City
En el Arsenal veremos a dos recién llegados como son Bruno Guimaraes y Tzolis, piezas nuevas para el engranaje de Mikel Arteta. Por su parte, en el City, Maresca tendrá a un Elliot Anderson que arranca de titular y a Rulli, que espera minutos en el banquillo. Los blues vuelven a recuperar a Grealish tras su cesión.
Arsenal – Manchester City
¡¡Menos de quince minutos para que comience el partido!!
Arsenal – Manchester City
Todo preparado en el vestuario del Arsenal. Los de Arteta acabaron la temporada con muy buenas sensaciones y buscan empezar este nuevo curso manteniendo esa línea y esa regularidad sobre el verde.
Calentamiento
Ambos conjuntos ya están sobre el terreno de juego realizando los ejercicios previos de calentamiento. Cada vez queda menos para que ruede el balón en Cardiff.
Arsenal – Manchester City
El City también está en el estadio.
Arsenal – Manchester City
Esta fue la llegada de los Gunners al Principality Stadium.
¡XI del City!
Maresca tendrá la difícil papeleta de coger el relevo del conjunto citizen tras la salida de Pep Guardiola. Con estos once sale el conjunto blue.
¡XI del Arsenal!
Los elegidos por Mikel Arteta.
Arsenal – Manchester City
Choque de titanes sobre el terreno de juego que dará prácticamente el comienzo de la Premier League. Vamos a disfrutar de un auténtico partidazo entre el campeón de la Premier, el Arsenal, frente al ganador de la FA Cup, el City, que servirá para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada inglesa.
- Último apretón del City por Rodri: Rechazan la oferta del Barça y ponen precio final
- Sky: ¡Giro radical en el caso Rodri!
- Florentino localiza a su 'anti Rodri': fichaje a la vista para el Madrid
- Cabreo monumental con el Barça de los jugadores que entrenan a parte
- Cabreo en el Barça con De Jong: seis semanas sin mejorar y sigue evitando el quirófano
- Lluís Carrasco desvela qué hay detrás del traspaso de Ferran Torres: 'Es la obsesión de Deco
- Desvelan las cifras de la segunda oferta del Barça por Rodri
- Jordi Pesquer, el canterano del Barça que nadie esperaba