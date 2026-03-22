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Arsenal - Manchester City, final de la Carabao Cup en directo: última hora del partido en Wembley, hoy en streaming

Sigue el minuto a minuto de la final de la EFL Cup entre Arsenal y Manchester City

Dónde ver la final de la Carabao Cup hoy por TV y en directo

Pep Guardiola y Mikel Arteta se ven las caras en la final de la Carabao Cup

Pep Guardiola y Mikel Arteta se ven las caras en la final de la Carabao Cup / X

Albert Miranda

Sigue el minuto a minuto del Arsenal-Manchester City en SPORT.

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