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CARABAO CUP
Arsenal - Manchester City, final de la Carabao Cup en directo: última hora del partido en Wembley, hoy en streaming
Sigue el minuto a minuto de la final de la EFL Cup entre Arsenal y Manchester City
Dónde ver la final de la Carabao Cup hoy por TV y en directo
Albert Miranda
Sigue el minuto a minuto del Arsenal-Manchester City en SPORT.
Arsenal - City | 1' 0-0
¡Arrancaaaa el partidooo en Wembleeey!
Arsenal - City
Hay que recordar que la final de la Carabao Cup, entre otras finales, se juega en el estadio de Wembley. Este, es uno de los más emblemáticos del fútbol inglés y europeo.
Arsenal - City
¡Este es el once inicial del Manchester City!
Arsenal - City
¡Estee es el once iniciaal del Arsenaaal!
Arsenal - City
¡Muuuuuuuuuy bueeeeeeeenas tardeeeeeeeees a todoooooooos! Bienvenidos a la narración de la final de la Carabao Cup. Un partido que enfrentará al Arsenal y al Manchester City. Uno de los mejores encuentros del fútbol inglés y europeo. El primero contra el segundo clasificado en la Premier. ¡Pónganse cómodos que arrancamoosss!
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