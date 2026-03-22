Arsenal - Manchester City, final de la Carabao Cup en directo: última hora del partido en Wembley, hoy en streaming

Arsenal - City

¡Muuuuuuuuuy bueeeeeeeenas tardeeeeeeeees a todoooooooos! Bienvenidos a la narración de la final de la Carabao Cup. Un partido que enfrentará al Arsenal y al Manchester City. Uno de los mejores encuentros del fútbol inglés y europeo. El primero contra el segundo clasificado en la Premier. ¡Pónganse cómodos que arrancamoosss!