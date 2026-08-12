El Arsenal se lleva la victoria en los penaltis en el amistoso contra el Como

El Arsenal de Mikel Arteta ganó este miércoles al Como de Cesc Fábregas en los penaltis por 4-3 tras empatar 1-1 en un partido amistoso de pretemporada, donde David Raya paró los lanzamientos del croata Ivan Smolčić y el español Álvaro Morata para conseguir la victoria.

El 1-0 llegó en el minuto 34 de partido, después de un mal despeje del guardameta francés del Como, Jean Butez. El inglés Myles Lewis-Skelly aprovechó el error para recuperar el balón con la cabeza, cedérselo al brasileño Gabriel Martinelli, quien se la devolvió al inglés para que anotara el primer gol del Arsenal.

Tras el tanto, los de Fábregas no lograron generar ninguna ocasión de peligro, mientras que el conjunto de Arteta no dejó de intentarlo en busca del segundo tanto. Sin embargo, el conjunto italiano mantuvo la insistencia y encontró el premio en el minuto 43, cuando el croata Martin Baturina marcó el gol del empate. El croata se marchó de dos futbolistas y, posteriormente, su disparo se desvió y terminó entrando junto a la línea de fondo, un balón que no pudo para el guardameta español Kepa Arrizabalaga.

Rotaciones de pretemporada

Tras el paso por los banquillos, tanto Fábregas como Arteta hicieron rotaciones para probar distintos onces de cara a la nueva temporada. El Arsenal tuvo la ocasión más clara en el minuto 53 para haber anotado el segundo gol, pero Butez intervino en la jugada que inició el portugués Fabio Vieira y mandó el balón a córner.

Después de la pausa de hidratación en el minuto 77, Cesc Fábregas dio minutos al español Luis Milla, nuevo fichaje del Como esta temporada, después de cuatro campañas en el Getafe. En el último minuto de partido, el árbitro anuló un gol al alemán Kai Havertz debido a que el jugador estaba en posición antirreglamentaria, esto hubiera supuesto el segundo tanto para el conjunto inglés.

Falló Morata

Tras el empate, el partido se marchó a los penaltis para conocer el ganador. David Raya paró el tercer gol del Como que lanzó el croata Ivan Smolčić y el quinto de Álvaro Morata, mientras que el inglés Noni Madueke estrelló el balón contra el poste, por lo que el Arsenal se hizo con la victoria por 4-3.

El Arsenal disputará otro amistoso contra el Manchester City este domingo, mientras que el Como se enfrentará el mismo día al Liverpool en dos ocasiones.