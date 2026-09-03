El Arsenal completa la venta más cara de su historia

En un mundo del fútbol en el que cada vez los fichajes son más caros, por pura lógica los equipos cada vez ingresan más dinero por los traspasos que realizan. Pero lo cierto es que no siempre es así, pues entre los mejores clubes de Europa quedaba uno que pagaba altísimas cifras para realizar sus fichajes, pero ingresaba poco en concepto de ventas: el Arsenal.

Los 'gunners' pagaron 116,6 millones en 2023 por Declan Rice, 87,5 este verano por Guimaraes, 80 por Pépé en 2019... El Arsenal había realizado 22 fichajes más caros que su mayor venta realizada, Oxlade-Chamberlain, por quien ingresaron 38 millones de euros en 2018.

Pero este dato, que dejaba en evidencia que el club del norte de Londres no era buen vendedor, ha llegado a su fin, pues Gabriel Martinelli se convierte en el traspaso por el que más dinero han ingresado: 70 millones ha pagado el Al-Hilal para ficharlo. El jugador firma hasta 2030.

Martinelli pone fin a su etapa en el Arsenal, equipo al que llegó en 2019 procedente del Ituano, tras 278 partidos en los que ha marcado 62 goles y ha ganado una FA Cup y una Premier League. "Todo el mundo en el Arsenal quiere agradecer a Gabi por su contribución al club y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro" publicó su ya exequipo en un comunicado.

El nuevo proyecto de Al-Hilal: 205,87 millones para volver a salir campeón

Tras la rescisión de contrato de Karim Benzemá, el Al-Hilal se ha reforzado en ataque con otros dos refuerzos de lujo más allá de la llegada de Martinelli: el internacional por Inglaterra Ollie Watkins, por el que han pagado 58,4 millones, y Summerville, una de las revelaciones del Mundial que les costó 64,5 'kilos'.

Los otros 12,97 millones gastados corresponden a tres jugadores saudíes que han fichado esta temporada. El objetivo del mercado es claro: volver a salir campeón de Arabia tras dos temporadas seguidas quedando en segunda posición.