Arsenal - Chelsea, en directo: semifinales de la EFL Cup, hoy en vivo

Después de la victoria de los ‘gunners’ en Stamford Bridge, Arsenal y Chelsea se juegan el pase a la final de la EFL Cup, con una mínima ventaja para el equipo de Mikel Arteta.

Sigue aquí en SPORT este auténtico partidazo que vale un billeta a la final de la EFL Cup.

0-0 | Minuto 63 Se marcha desviado el disparo de Cucurella al recoger un rechace al borde del área.

0-0 | Minuto 60 Doble cambio ofensivo en el Chelsea. Se retiran Hato y Delap, y entran Palmer y Estevao.

0-0 | Minuto 56 Se está quejando mucho Arteta por el arbitraje. Lo cierto es que está siendo muy permisivo con la dureza del Chelsea...

0-0 | Minuto 52 Ha salido más valiente el Chelsea consciente de que necesita un tanto para empatar la eliminatoria.

0-0 | Minuto 48 Ocasión de Delap para empezar. Remató un rechace desde cerca y se fue desviado del poste izquierdo.

¡Empieza la segunda parte! Ya en juego el segundo tiempo.

¡Descanso! ¡Nos vamos al descanso sin goles en el Emirates! Pocas ocasiones y muchas interrupciones en este primer tiempo. Todo por decidir en la segunda mitad.

0-0 | Minuto 45 Un minuto de añadido.

0-0 | Minuto 43 Potente disparo desde fuera del área de Enzo que detiene Kepa.