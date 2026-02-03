En directo
EFL CUP
Arsenal - Chelsea, en directo: semifinales de la EFL Cup, hoy en vivo
Sigue la vuelta de semifinales de la EFL Cup entre Arsenal y Chelsea en directo y online
Después de la victoria de los ‘gunners’ en Stamford Bridge, Arsenal y Chelsea se juegan el pase a la final de la EFL Cup, con una mínima ventaja para el equipo de Mikel Arteta.
Sigue aquí en SPORT este auténtico partidazo que vale un billeta a la final de la EFL Cup.
0-0 | Minuto 63
Se marcha desviado el disparo de Cucurella al recoger un rechace al borde del área.
0-0 | Minuto 60
Doble cambio ofensivo en el Chelsea. Se retiran Hato y Delap, y entran Palmer y Estevao.
0-0 | Minuto 56
Se está quejando mucho Arteta por el arbitraje. Lo cierto es que está siendo muy permisivo con la dureza del Chelsea...
0-0 | Minuto 52
Ha salido más valiente el Chelsea consciente de que necesita un tanto para empatar la eliminatoria.
0-0 | Minuto 48
Ocasión de Delap para empezar. Remató un rechace desde cerca y se fue desviado del poste izquierdo.
¡Empieza la segunda parte!
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Descanso!
¡Nos vamos al descanso sin goles en el Emirates! Pocas ocasiones y muchas interrupciones en este primer tiempo. Todo por decidir en la segunda mitad.
0-0 | Minuto 45
Un minuto de añadido.
0-0 | Minuto 43
Potente disparo desde fuera del área de Enzo que detiene Kepa.
0-0 | Minuto 42
Va a necesitar mucho más el Chelsea si quiere darle la vuelta a la eliminatoria. Hasta el momento, muy cómodo el equipo 'gunner'.
