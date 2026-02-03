Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EFL CUP

Arsenal - Chelsea, en directo: semifinales de la EFL Cup, hoy en vivo

Sigue la vuelta de semifinales de la EFL Cup entre Arsenal y Chelsea en directo y online

El Arsenal parte con ventaja de cara al segundo encuentro de la llave

El Arsenal parte con ventaja de cara al segundo encuentro de la llave / Arsenal.com

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Después de la victoria de los ‘gunners’ en Stamford Bridge, Arsenal y Chelsea se juegan el pase a la final de la EFL Cup, con una mínima ventaja para el equipo de Mikel Arteta.

Sigue aquí en SPORT este auténtico partidazo que vale un billeta a la final de la EFL Cup.

